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«Вымеряем по граммам»: в псковском отделении ЕР раскрыли критерии формирования пятерки лидеров на выборах

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Критерии формирования пятерки лидеров партийного списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области раскрыл депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«В первую очередь туда попадают авторитетные люди, которые пользуются поддержкой граждан, жителей Псковской области. Люди, которые узнаваемы и являются профессионалами в своем направлении. Пятерка по всем этим факторам и определяется», — сказал Александр Козловский.

Люди, которые вошли в пятерку, самые узнаваемые и пользующиеся поддержкой граждан, поэтому здесь выбор был естественным и понятным, уверен парламентарий.

Депутат пояснил, что при выборе кандидатов учитывались социологические показатели, поддержка граждан, антирейтинги. «Эта работа в каком-то роде представляет собой математику. Хоть сейчас мы на политической кухне, но если рассматривать с точки зрения приготовления блюд, то мы все равно все вымеряем по граммам, а не на глаз, ведь когда по граммам — результат получается лучше, он более предсказуемый», — подчеркнул Александр Козловский.

Напомним, в первую пятёрку (общую часть) партийного списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, назначенных на 18-20 сентября, войдут следующие кандидаты: губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

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