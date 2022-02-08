Политика

Петр Алексеенко прокомментировал провокации провластных СМИ по отношению к КПРФ

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля прокомментировал сообщения представителей провластных СМИ, которые намекнули, что сами коммунисты якобы устроили провокацию с ложными сообщениями о минировании офисов КПРФ, чтобы привлечь к себе внимание.

«Их высказывания высосаны из пальца. Мы знаем: отрабатывают заказ. Кто платит, тот заказывает музыку. Они отрабатывают просто, и всё», - сказал он.

Петр Алексеенко отметил, что коммунисты к подобным сообщениям привыкли. «Помните, год-два назад они говорили, что областное отделение КПРФ деморализовано, у нас разлад, конфликт, к выборам не готовы, которые проходили в прошлом году в областное Собрание, Государственную Думу. Но тем не менее коммунисты достойно выступили», - добавил он.

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Напомним, 7 февраля коммунисты эвакуировались из своих офисов из-за сообщений о минировании в Пскове и других городах области. Правоохранительные органы не обнаружили подозрительных предметов.