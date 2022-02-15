Эксперт назвала плюсы одноуровневой системы местного самоуправления

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля назвала плюсы одноуровневой системы местного самоуправления, комментируя проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
С принятием закона граждане будут понимать, куда будут обращаться, уверена Елена Тимашова. По ее словам, поселения трансформируются в территориальные управления, которые могут существовать в том же составе, в тех же помещениях, но они будут освобождены от определенной административной работы. «У поселений высвободится время на работу с гражданами — это очень важно», — отметила Елена Тимашова.
Новый законопроект, сказала она, «обяжет глав сегодняшних районов надлежащим образом оказывать помощь тем, кто сейчас относится к поселениям». «Потом это будут работники подразделения администрации муниципального округа», — уточнила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области.
Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов объяснил, что, если провести параллели, муниципальные округа будут соответствовать муниципальным районам. «Просто перестанут существовать на территории региона городские и сельские поселения», — добавил он.
Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.
Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.