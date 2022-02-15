Политика

Эксперт назвала плюсы одноуровневой системы местного самоуправления

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля назвала плюсы одноуровневой системы местного самоуправления, комментируя проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Если говорить в целом о реформе, которую предлагает проект федерального закона, я бы хотела сказать, что одноуровневая система позволяет, в первую очередь, определить четко, кто отвечает за все процессы, происходящие на территории конкретного муниципального образования, — это глава округа. Сегодняшняя система, когда поселения фактически являются муниципальными образованиями, способствует близости к населению, но имеет ряд существенных нюансов. Они заключаются в том, что на территории одного населенного пункта вопросы благоустройства решаются не одним муниципалитетом, а несколькими. Например, организация электроснабжения относится к компетенции волости, организацию водоснабжения в части централизованного по сложившейся практике осуществляет район, а в части содержания колодцев — волостные структуры. Поэтому гражданам сложно понять, к какому главе по какому вопросу можно обратиться. А еще сложнее понять, почему один глава, который находится на территории волости, не может решить все вопросы», — рассказала она.

С принятием закона граждане будут понимать, куда будут обращаться, уверена Елена Тимашова. По ее словам, поселения трансформируются в территориальные управления, которые могут существовать в том же составе, в тех же помещениях, но они будут освобождены от определенной административной работы. «У поселений высвободится время на работу с гражданами — это очень важно», — отметила Елена Тимашова.

Новый законопроект, сказала она, «обяжет глав сегодняшних районов надлежащим образом оказывать помощь тем, кто сейчас относится к поселениям». «Потом это будут работники подразделения администрации муниципального округа», — уточнила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов объяснил, что, если провести параллели, муниципальные округа будут соответствовать муниципальным районам. «Просто перестанут существовать на территории региона городские и сельские поселения», — добавил он.

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.