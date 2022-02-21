Политика

Руководство городского отделения партии «Единая Россия» выберут в Пскове

Руководство городского отделения партии «Единая Россия» на пять лет выберут в Пскове в ходе конференции сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Секретарь Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская пояснила, что местный политический совет завершает свои полномочия в связи с истечением срока.

В новый политический совет войдут 24 члена партии и секретарь местного отделения «Единой России», который войдет в него по статусу.

Кроме того, обновится состав местной контрольной комиссии, в которую войдут 5 человек.

Также участникам конференции предстоит выбрать секретаря местного отделения партии из двух кандидатур - Валерия Филимонова и Алексея Форша.

Собравшиеся члены партии единогласно утвердили кандидатуры для голосования. Самоотводов не было.