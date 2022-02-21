Руководство городского отделения партии «Единая Россия» выберут в Пскове 

Руководство городского отделения партии «Единая Россия» на пять лет выберут в Пскове в ходе конференции сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Секретарь Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская пояснила, что местный политический совет завершает свои полномочия в связи с истечением срока.
В новый политический совет войдут 24 члена партии и секретарь местного отделения «Единой России», который войдет в него по статусу.
Кроме того, обновится состав местной контрольной комиссии, в которую войдут 5 человек.
Также участникам конференции предстоит выбрать секретаря местного отделения партии из двух кандидатур - Валерия Филимонова и Алексея Форша.
Собравшиеся члены партии единогласно утвердили кандидатуры для голосования. Самоотводов не было.