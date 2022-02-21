Политика

120 делегатов принимают участие в конференции Псковского городского отделения «Единой России»

Избранные 120 делегатов из 2468 членов партии в Пскове собрались на конференции Псковского городского отделения «Единой России» сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председателем конференции единогласно избрали секретаря Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» Елену Полонскую.

В президиум конференции вошли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и руководитель депутатской фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов.

Также участники конференции избрали членов счетной и мандатной комиссии для предстоящих выборов секретаря Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия».

Сегодня заслушают отчет местного политического совета городского отделения ЕР за период с ноября 2016 года по январь 2022 года, отчет председателя местной контрольной комиссии городского отделения ЕР за аналогичный период.

Кроме того, изберут местный политический совет и местную контрольную комиссию городского отделения партии.