Политика

Александр Котов попросил поддержать кандидатуру Валерия Филимонова на выборах секретаря Псковского городского отделения ЕР

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов попросил участников конференции местного отделения партии поддержать кандидатуру Валерия Филимонова на выборах секретаря Псковского городского отделения «Единой России» сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер регионального парламента подчеркнул, что участникам конференции предстоит рассмотреть такие важные вопросы, как избрание нового секретаря местного отделения, нового состава политического совета и местной контрольной комиссии.

Он добавил, что за прошедшие пять лет члены партии сделали «много хороших и добрых дел». Также Александр Котов напомнил, что цель любой политической партии - победить на выборах для дальнейшей реализации программных идей. По его оценке, члены городского отделения партии успешно справились с этой задачей, поскольку все четыре кандидата были избраны по одномандатным округам.

Достаточно высокий процент поддержки в Пскове обеспечил членам партии абсолютное большинство в Псковском областном Собрании депутатов, подчеркнул Александр Котов.

Затем он поблагодарил за работу сложившего полномочия секретаря Псковского городского местного отделения Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Елену Полонскую.

«Елена Александровна всегда ответственно подходила к выполнению обязанностей. Я бы сказал даже - с душой, с болью. Это послужило хорошим результатам работы», - добавил спикер областного Собрания и выразил благодарность членам контрольной комиссии и политсовета.

В заключение Александр Котов обратился к членам партии с просьбой поддержать кандидатуру Валерия Филимонова на должность секретаря местного отделения «Единой России».

Он отметил, что Валерий Филимонов имеет богатый опыт управленческой и организационной работы, что будет ценно в «непростой период выборов в Псковскую городскую Думу», которые будут проходить в условиях «жесткой конкуренции».