Политика

При необходимости России придется оказать ДНР и ЛНР военную помощь — Олег Грицаев

При необходимости России придется оказать Донецкой и Луганской Народным Республикам военную помощь. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил ветеран Вооруженных сил РФ, бывший замкомандира 76-й дивизии, полковник ВДВ, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев.

«Я считаю, что одного политического решения (признать республики - ред.) недостаточно, нужна всесторонняя помощь. При необходимости придется и военную помощь оказывать, потому что люди с другой стороны не совсем адекватны. Не знаешь, чего от них ожидать, а республики на данный момент слабы, надо им помогать», - сказал Олег Грицаев.

Он пояснил, что «неадекватное» поведение, по его мнению, демонстрируют «националистически настроенные массы на Украине совместно с партнерами с Запада».

Также Олег Грицаев отметил, что решение признать Донецкую и Луганскую Народную Республики не было для него неожиданным. «Я этого ожидал. Думаю, наш президент все вчера доходчиво и ясно изложил. Ситуация такая, что другого выхода просто нет: или развязать там бойню, или все-таки попытаться уладить это таким образом. Другого варианта нет», - подчеркнул депутат областного Собрания.

«Люди сами решают, с кем им быть: с нами или с Западом. Они решили, что хотят остаться с исторической родиной. Это их выбор, никто тут их не может судить. То, что там на Западе говорят, - это их проблема. Люди сами решили, с кем быть», - добавил Олег Грицаев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 21 февраля.