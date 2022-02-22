Политика

Политолог Александр Серавин: Россия и Украина могли договориться «по-хорошему»

Россия и Украина могли договориться «по-хорошему». Такое мнение высказал президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что до этого «были специальные Минские встречи, на которых были приняты решения, и все под ними подписались», - отметил Александр Серавин.

«Но Украина не хочет их выполнять, потому что находится под абсолютным влиянием зарубежных партнеров, которые используют ее как разменную монету (мне от этого больно - что дорогую сердцу территорию, где я много раз был, используют как разменную монету) для того, чтобы ущемить интересы России. А там, на Украине, все на это спокойно смотрят», - подчеркнул Александр Серавин.

Политолог полагает, что те санкции, которые зарубежные страны планировали ввести против России, они все равно введут, «вообще независимо от того, что мы делаем».

«Я уже несколько лет говорил о том, что, к сожалению, международные институты, созданные после Второй мировой войны, перестали работать, и все начинают понимать только решительные действия... Я уверен, что даже если бы мы не признавали ДНР и ЛНР, все равно последствия были бы. В этом нет никаких сомнений. Потому что западные страны заняли абсолютно волюнтаристскую позицию по ущемлению интересов России, авторитарно присвоив презумпцию невиновности своих действий и абсолютное игнорирование интересов нашей страны», - добавил он.