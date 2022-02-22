Политика

Армен Мнацаканян назвал своевременной мерой признание ДНР и ЛНР

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян назвал своевременной мерой признание ДНР и ЛНР. Свое мнение он озвучил в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове.

Он назвал грамотным шагом признание Донецкой народной республики и Луганской Народной республики, которое президент России Владимир Путин сделал вчера, 21 февраля. Армен Мнацаканян отметил, что был впечатлен обращением президента к нации.

Россиянам необходимо помогать жителям этих республик, убежден вице-спикер областного Собрания.

«Конечно, мы должны понимать, что, может, где-то надо будет пояса затянуть, чтобы помогать нашим соотечественникам. Они жили просто в нечеловеческих условиях. Поэтому мы должны помогать, быть рядом. Самое главное, что решение принято, и мы должны гордиться этим решением», - заключил Армен Мнацаканян.

Напомним, вчера, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Сегодня Госдума на заседании единогласно ратифицировала внесенные договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Позже Совет Федерации также единогласно ратифицировал договоры.