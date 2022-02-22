Политика

Игорь Савицкий: Признание независимости ДНР и ЛНР - шаг к миру

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове сказал, что подписание президентом Владимиром Путиным указа о признании независимости ДНР и ЛНР - шаг к миру между Украиной и Россией.

«По-моему, это был единственный шаг российского руководства как-то решить проблему с противостоянием Украины и России. Потому что все видели, дело шло к войне, а это шаг к миру. Все дипломатические попытки решить проблему ни к чему не привели», - отметил Игорь Савицкий.

Он также добавил, что, по словам его знакомых, проживающих в Луганске и Донецке, ситуация с экономикой в республиках находится на уровне «гуманитарной катастрофы». Когда республики не признаны - экономики практически нет: плохо живут люди, получают очень низкие заработные платы, считает предприниматель.

Он полагает, что санкции по отношению к России будут достаточно жесткими. «Скорее всего, они будут касаться энергетического сектора. Одна из моих теорий - нам пора слезть с нефтегазовой иглы и заняться собственной экономикой, - сказал Игорь Савицкий. - Псковская область от санкций не умрет, так как мы не сильно завязаны на экспорте с Западной Европой, США и Англией. Может быть, меньше будет денег утекать из России, а утекают из страны колоссальные суммы - по официальным данным, около 70 миллиардов за год. Возможно, это оживит и улучшит нашу экономику».

В целом, по мнению предпринимателя, ничего страшного не случилось: «Я на все это смотрю с оптимизмом. А самое главное - не будет гражданской войны между Россией и Украиной».

Напомним, вчера, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Сегодня Госдума на заседании единогласно ратифицировала внесенные договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Позже Совет Федерации также единогласно ратифицировал договоры.