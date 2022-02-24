Политика

Число депутатов в Великолукской гордуме уменьшится на пять человек

Публичные слушания по внесению изменений в устав города Великие Луки прошли 24 февраля. На повестке дня был вопрос о сокращении числа депутатов в Великолукской городской Думе с 30 до 25 человек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Фото: страница Николая Козловского «ВКонтакте»

«Хочу сразу отметить, что уменьшение количественного состава депутатов Великолукской городской Думы не повлияет на качество и результативность ее работы, а, наоборот, поможет более эффективно представлять интересы горожан. Это решение продиктовано временем и поможет экономить бюджетные средства. За предложенные поправки проголосовало большинство участников публичных слушаний», - рассказал Николай Козловский.

Из 25 человек 11 депутатов будут избираться по единому избирательному округу и 14 депутатов - по одномандатным избирательным округам.

«Отрадно, что на публичные слушания пришло много великолучан. Это говорит об активности и неравнодушном отношении к судьбе родного города. Само же мероприятие прошло при строгом соблюдении всех противоэпидемических правил, сейчас это особенно важно», - подчеркнул глава города.

Напомним, депутатов Псковской и Великолукской городских Дум выберут в сентябре.