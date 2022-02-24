Михаил Ведерников: В 2022 году «Единая Россия» сформирует достойную команду кандидатов

Для участия в кампании 2022 года «Единая Россия» снова сформирует достойную команду кандидатов, способную обеспечить победу партии и стабильное развитие как отдельно взятого муниципального образования, так и всей Псковской области. Об этом говорится в обращении губернатора Михаила Ведерникова, которое на XXVII конференции Псковского регионального отделения партии зачитал секретарь реготделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, партия организовала широкое добровольческое движение - сотни человек, находясь на самоизоляции во время пандемии, получали продукты и лекарства. Автоволонтеры помогали врачам быстрее добираться к пациентам.
«Сегодня партия снова находится на передовой, оказывая всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. Забота о людях и диалог с ними − принципиальная позиция партии, которой все мы придерживаемся. И именно поэтому нам доверяют тысячи и миллионы людей», - отметил в обращении губернатор.
Он также добавил, что текущий год будет не простым, но под грамотным руководством партия добьется необходимых результатов
и выполнит все поставленные задачи.