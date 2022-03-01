Специальное мнение

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему специальной операции России на территории Украины. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Последние дни стремительно развиваются события на Украине. Параллельно со специальной операцией на территории Донбасса, развернулась настоящая информационная война. Западный мир выступил с осуждением действий РФ. За эти дни многие представители российской общественности, деятели культуры, науки и спорта озвучили свое мнение относительно ситуации. Одни поддерживают спецоперацию, другие категорически против и выходят в публичное поле с требованием остановить вмешательство в дела суверенного государства.
«Эхо Москвы» в Пскове продолжает знакомить своих слушателей с позицией представителей псковского общественно-политического сообщества. В нашем эфире мы уже давали слово лидерам парламентских партий и оппозиции, политэкспертам и представителям бизнеса. Сегодня в программе «Дневной дозор» мы решили обратиться к известным людям, почетным гражданам Пскова, деятелям культуры и спорта, чтобы получить срез мнений и оценок ситуации людей с разными политическими взглядами.
Действия России - это вынужденный шаг в сложившейся геополитической обстановке. Такое мнение высказал почетный гражданин города Пскова, общественный деятель, экс-председатель Общественный палаты региона, некогда директор Псковского театра драмы, заслуженный работник культуры РФ Валерий Павлов. По его словам, коллективный Запад просто не оставил России шансов поступить иначе, постоянно нарушая договоренности.
Мировой трагедией назвала происходящие сейчас события педагог с многолетнем стажем координатор образовательных программ Центра гражданского образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы шестого созыва от «Яблока» Татьяна Пасман. Также она отметила, что о последствиях этого шага для России сейчас сложно говорить, но не исключено, что ситуация будет хуже, чем в годы холодной войны.
Народ ДНР и ЛНР нужно защищать, отметил генерал-лейтенант в отставке, председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко. В комментарии нашей программе собеседник подчеркнул, что позитивно оценивает российскую спецоперацию, а реакция мирового сообщества не должна никого испугать.
Воздержался от оценки ситуации заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, певец Александр Либ. Что касается продолжения работы творческой и развлекательной сфер то, по его словам, она не остановится.
Реакция мирового сообщества на действия России коснулись разных сфер международного сотрудничества, в том числе и спорта. Взаимоотношения между странами повлияют больше на профессиональный спорт, чем на любительский. Такое мнение высказал известный российский спортсмен, российский биатлонист Александр Кузьмин. При этом собеседник уверен, что в ближайшее время активно заниматься будет больше людей, чтобы отвлечься от происходящего. Пострадают те спортсмены, которые готовились к международным соревнованиям, потому что участие в некоторых из них уже невозможно.
Поддерживает позицию России в ситуации на Украине актер Псковского театра драмы, заслуженный артист России Сергей Попков. Относительно работы театра и продолжения творческой деятельности актер предположил, что, скорее всего, она продолжится без изменений.
Против действий России в отношении Украины высказался президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер» Александр Конашенков. По его мнению, не было объективных причин для начала спецоперации, последствия которой серьезно отразятся на разных сферах жизни.
Правильными считает действия российского руководства доктор технических наук, профессор, почетный гражданин города Пскова Сергей Вертешев. Он подчеркнул, что геополитическая ситуация нагнеталась уже 8 лет. Собеседник выразил уверенность, что с любыми последствиями страна справится.
Такой срез общественного мнения у нас сегодня получился. Мы видим, что российское общество расколото. Большинство поддерживает спецоперацию России на Украине. Часть людей выступает против нее. Но, пока в крупных городах Европы проходят многотысячные митинги в поддержку Украины, в России протестная активность слабая. Так, в Пскове было организовано несколько одиночных пикетов, в городах-миллионниках РФ на улицы на митинги вышли несколько сотен человек.
Дины Дабришюте