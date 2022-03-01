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Политика

Специальное мнение

01.03.2022 12:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему специальной операции России на территории Украины. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

 

Последние дни стремительно развиваются события на Украине. Параллельно со специальной операцией на территории Донбасса, развернулась настоящая информационная война. Западный мир выступил с осуждением действий РФ. За эти дни многие представители российской общественности, деятели культуры, науки и спорта озвучили свое мнение относительно ситуации. Одни поддерживают спецоперацию, другие категорически против и выходят в публичное поле с требованием остановить вмешательство в дела суверенного государства.

«Эхо Москвы» в Пскове продолжает знакомить своих слушателей с позицией представителей псковского общественно-политического сообщества. В нашем эфире мы уже давали слово лидерам парламентских партий и оппозиции, политэкспертам и представителям бизнеса. Сегодня в программе «Дневной дозор» мы решили обратиться к известным людям, почетным гражданам Пскова, деятелям культуры и спорта, чтобы получить срез мнений и оценок ситуации людей с разными политическими взглядами.

Действия России - это вынужденный шаг в сложившейся геополитической обстановке. Такое мнение высказал почетный гражданин города Пскова, общественный деятель, экс-председатель Общественный палаты региона, некогда директор Псковского театра драмы, заслуженный работник культуры РФ Валерий Павлов. По его словам, коллективный Запад просто не оставил России шансов поступить иначе, постоянно нарушая договоренности.

«Америка от переговоров отказалась. Хотя какие-то гарантии на бумаге дали бы, но они не торопятся даже это делать. Американцы сами расписываются, а потом берут слова назад. Говорят, что в НАТО Украина не пойдет, а где гарантии? Продолжают самолеты летать на Украину, оружием насыщать. Обратите внимание, они раздали 25 тысяч автоматов только в Киеве. При этом они в Киеве оставаться не собираются, разбегутся, забрав последние украинские деньги. Это специально организованная стихия, Гуляйполе, короче говоря. Все развивается как по писаным украинским сценариям. Поэтому нам надо просто понять - или грудь в крестах, или голова в кустах. Потому что другого выбора нам не оставили, а кто этого не понимает, поймет позже, только потом будет горько».

Мировой трагедией назвала происходящие сейчас события педагог с многолетнем стажем координатор образовательных программ Центра гражданского образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы шестого созыва от «Яблока» Татьяна Пасман. Также она отметила, что о последствиях этого шага для России сейчас сложно говорить, но не исключено, что ситуация будет хуже, чем в годы холодной войны.

«Тот факт, что государственные деятели не смогли использовать все дипломатические способы для решения противоречий, на мой взгляд, - это крах для тех государств, которые не смогли этим воспользоваться, по-моему, это позор. В 21 веке, в 20-е годы, гибнут люди, не понимающие, зачем они штурмуют Киев, зачем они находятся в районе Чернобыля. Это трагедия, и за нее нам еще долго будет стыдно. Единственная правильная мера на сегодняшний день - прекращение любых действий и переговоры о том, что все разойдутся по своим странам, по своим квартирам и позже займутся анализом, почему такое могло случиться. Ну, и, конечно, очень важно выяснить, кто виновник всех этих страшных дней. Международный трибунал должен определить степень вины всех. Я уверена, что это не один человек, а достаточно большое количество людей».

Народ ДНР и ЛНР нужно защищать, отметил генерал-лейтенант в отставке, председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко. В комментарии нашей программе собеседник подчеркнул, что позитивно оценивает российскую спецоперацию, а реакция мирового сообщества не должна никого испугать.

«Во-первых, я положительно оцениваю действия России, это правильное решение нашего главнокомандующего. Нельзя было допускать, чтобы народ ДНР и ЛНР травили и бомбили. Их надо защищать. Давайте вспомним историю, разве мало было таких же примеров в России? Постоянно на нее было давление, а Россия жива и будет жить!»

Воздержался от оценки ситуации заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, певец Александр Либ. Что касается продолжения работы творческой и развлекательной сфер то, по его словам, она не остановится.

«То, что произошло, конечно, могло также произойти через полгода или год. Складывается так, что все просто не закончилось. Мне очень сложно судить, у меня что там, что здесь есть знакомые. Мои друзья из 76-й дивизии туда уехали. На Украине мои родственники, поэтому, поймите правильно, комментариев никаких, мне трудно судить. За два года пандемии как-то выжили, так и сейчас будем выживать».

Реакция мирового сообщества на действия России коснулись разных сфер международного сотрудничества, в том числе и спорта. Взаимоотношения между странами повлияют больше на профессиональный спорт, чем на любительский. Такое мнение высказал известный российский спортсмен, российский биатлонист Александр Кузьмин. При этом собеседник уверен, что в ближайшее время активно заниматься будет больше людей, чтобы отвлечься от происходящего. Пострадают те спортсмены, которые готовились к международным соревнованиям, потому что участие в некоторых из них уже невозможно.

«Мне кажется, что сейчас непростые времена для всех наших всероссийских федераций различных видов спорта, которым запретили принимать участие в большинстве международных стартов. Я вижу, как много моих друзей из различных сборных возвращаются в Россию, готовятся выступать на всероссийских соревнованиях. Считаю, что сейчас будет большой всплеск мероприятий на территории нашей РФ, будет ”бум” соревнований, больше людей будет состязаться. Сейчас нам необходимо как-то отвлечься, поэтому мы с головой уйдем в занятия физической культурой, такое мое мнение. В любом случае, набирает популярность любительский, массовый спорт, сейчас его будет еще больше. То, что будут проблемы с профессиональным спортом, что наши атлеты, соревнующиеся на международной арене, потеряют возможность бороться за медали - все это, безусловно, очень плохо. Мы ждем, когда все возобновится и наладится. В целом, спорт в России будет только развиваться».

Поддерживает позицию России в ситуации на Украине актер Псковского театра драмы, заслуженный артист России Сергей Попков. Относительно работы театра и продолжения творческой деятельности актер предположил, что, скорее всего, она продолжится без изменений.

«Вы хотите узнать мою позицию по поводу всего того, что творится? Мои предки и родители похоронены в Донбассе на Украине, я уже десять лет не могу туда поехать. Естественно, я поддерживаю и наших ребят, и Путина, и нашу страну. Нужно это все это освобождать. Вот моя позиция. На творчестве и театре, думаю, это никак не отразится, будем работать».

Против действий России в отношении Украины высказался президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер» Александр Конашенков. По его мнению, не было объективных причин для начала спецоперации, последствия которой серьезно отразятся на разных сферах жизни.

«Даже если главы этих республик обратились за помощью, значит, надо было им помогать, а не по всей стране это устраивать, это, во-первых. А, во-вторых, жители участков, не занятых ДНР и ЛНР, не просили помощи, люди не собирались, не выходили с просьбами спасти. То есть не было объективных причин это все начинать, для нас остается загадкой, почему так получилось. Это отразится на всей стране. Как я представил, будут большие проблемы и с семенами, и с запчастями, и с горюче-смазочными материалами. Жить будет намного тяжелее».

Правильными считает действия российского руководства доктор технических наук, профессор, почетный гражданин города Пскова Сергей Вертешев. Он подчеркнул, что геополитическая ситуация нагнеталась уже 8 лет. Собеседник выразил уверенность, что с любыми последствиями страна справится.

«Я не политолог и не журналист, поэтому каких-то подробных комментариев не дам. Скажу однозначно - я считаю действия руководства нашей страны очень правильными. Накопилось уже за прошедшие восемь лет. А какие последствия будут - поживем, увидим».

Такой срез общественного мнения у нас сегодня получился. Мы видим, что российское общество расколото. Большинство поддерживает спецоперацию России на Украине. Часть людей выступает против нее. Но, пока в крупных городах Европы проходят многотысячные митинги в поддержку Украины, в России протестная активность слабая. Так, в Пскове было организовано несколько одиночных пикетов, в городах-миллионниках РФ на улицы на митинги вышли несколько сотен человек.

Дины Дабришюте

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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