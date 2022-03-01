Политика

«Единая Россия» запускает процедуру предварительного голосования

«Единая Россия» запускает процедуру предварительного голосования. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

«"Единая Россия" была и есть единственная партия в стране, которая отбирает кандидатов не в тиши кабинетов, а советуясь с людьми», - подчеркнул Андрей Турчак.

В единый день голосования-2022 пройдет 14 кампаний по выборам губернаторов, 11 городских дум, 6 законодательных собраний субъектов.

Напомним, в сентябре выберут депутатов Псковской и Великолукской городских Дум и глав пяти районов Псковской области (Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского и Гдовского).