Обком КПРФ в Пскове разместил на окне символ поддержки спецоперации на Украине

Символ Z появился на окне областного комитета КПРФ в Пскове в знак поддержки российских военных-участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко.
Фото: инстаграм-аккаунт Петра Алексеенко
«Zа победу! Псковский обком КПРФ» - написал Петр Алексеенко в своем инстаграм-аккаунте.
Ранее в социальных сетях Минобороны России разъяснялось значение букв Z и V на военной технике, участвующей в специальной операции на Украине. Символ Z расшифровывают фразой «за победу», а букву V словами «сила в правде» или «задача будет выполнена».
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.