Главы МИД России и Украины встретятся в Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы планируется на полях дипломатического форума в Анталье.
Также во встрече примет участие министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает ТАСС.
Ранее в понедельник глава МИД Турции заявил, что встреча Лаврова и Кулебы может пройти 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье. Он сообщал, что министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье и что встреча пройдет в трехстороннем формате.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.