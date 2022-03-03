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Политика

Правительство утвердило перечень 48 недружественных России стран

07.03.2022 16:35|Псков

Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров.

Фото: РИА Новости

В список вошли 48 государств:

  • Австралия,
  • Албания,
  • Андорра,
  • Великобритания,
  • страны ЕС,
  • Исландия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Микронезия,
  • Монако,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Республика Корея,
  • Сан-Марино,
  • Северная Македония,
  • Сингапур,
  • США,
  • Тайвань, 
  • Украина,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Япония

В состав Евросоюза входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Распоряжение подготовили в рамках указа президента от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», передает РИА Новости.

Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Кроме того, все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.

Теги: #правительство #политика #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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