Над Новопсковом установили флаг ЛНР

Над центральным узлом соединения газопровода высокого давления в Новопскове Луганской Народной Республики установили флаг ЛНР. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД ЛНР.
Фото: телеграм-канал МВД ЛНР
Помимо этого, флаги республики развеваются над Луганской ТЭС и центральным офисом ЛЭС в Старобельске.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.