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Рейтингомер: Обыски у Шлосберга & Co, самопиар Антона Сергеева и анекдот про вареную лягушку

21.03.2022 15:56|ПсковКомментариев: 1

Салют! С вами Господин Рейтингомер. Начинаем разбор полетов псковских политиков, общественников и прочих публичных персон.

 

Их политическую активность оцениваем по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, а 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Сегодня в центре внимания — неделя, в течение которой росли цены и пустели полки магазинов, в стране отмечали 8-ю годовщину присоединения Крыма, а в дома псковских активистов псковского «Яблока» и оппозиционных журналистов пришли правоохранительные органы. Вот с этого и начнем — как всегда, буду высказывать СВОЕ мнение.

-5 Псковское «Яблоко»

По региональному отделению партии «Яблоко» нанесен очередной серьезный удар. В квартирах активистов, в том числе у председателя организации Льва Шлосберга, прошли обыски. Напомним, что ранее в офисе партии и в редакции издания «Псковская губерния» прошли осмотры, больше прохожие на те же обыски.

По итогу этих мероприятий изымается техника, в связи с чем работа псковских яблочников фактически парализована.

Более того, сторонники напуганы, идут разговоры об уже состоявшемся и планируемом отъезде партийцев и оппозиционных журналистов за границу. И всё это, напомню, перед стартом больших муниципальных выборов. Собрать на них команду кандидатов в таких условиях и сохранить по итогам голосования позиции в районах псковскому «Яблоку» будет очень сложно, если вообще возможно.

-4 Антон Яковлев

Низкую оценку ставлю руководителю особой экономической зоны «Моглино». ОЭЗ, которая призвана стать «витриной псковской экономики» и «локомотивом, который потянет за собой развитие региона», продолжает оставаться поставщиком странных и сомнительных новостей. На минувшей неделе стало известно, что едва один из первых резидентов — ПАО «Айс стим Рус» (выпускало продукцию под брендом «Сибирский гостинец») - вынужденно приостановил производство, как руководство «Моглино» обратилось в суд с иском к компании на… 9 тысяч 44 рубля 6 копеек.

Незначительность суммы для особой экономической зоны, в которую вложены миллиарды, вкупе со скоростью реакции рождает вопросы. В руководстве самой компании-резидента отмечают, что в «то время, как правительство РФ разрабатывает большое количество мер для стимулирования экономики и бизнеса, управляющая компания, которая должна создавать благоприятный инвестиционный климат на территории особой экономической зоны, выгрызает у резидентов каждую копейку в судебном порядке через несколько дней после публикации сообщения в СМИ о вынужденной приостановке деятельности в связи с тяжелой экономической ситуацией в отрасли».

От себя добавлю, что подобные истории точно никому не приносят очков и не улучшают репутацию.

-3 Антон Сергеев

Минус три в этот раз получает советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев, продолжающий заниматься самопиаром в государственных медиа. Причина низкой оценки - в выглядящем весьма странно оправдании уехавших за границу столичных пропагандистов и хвастовство фактом знакомства с либеральными журналистами из прошлого. Отмечу, что благодаря определению услужливого сотрудника ПАИ, в псковской журналистской тусовке появился мем: «человек с телевизионным прошлым». На минувшей неделе мы в который уже раз наблюдали попытки куратора госмедиа Псковской области доказать, что он и «с Пушкиным на дружеской ноге».

И всё это вместо того, чтобы усилить работу по информированию населения Псковской области в сложный период, перед лицом серьезных вызовов.

Еще один забавный момент — это расхождение позиций подчиненного и начальника по вопросу использования сервисов VPN, которые стали особенно популярны на фоне блокировки Фейсбук и Инстаграм. Если губернатор Михаил Ведерников призывает всех не пользоваться сервисами VPN и отмечает, что доступ к запрещенным ресурсам является нарушением федерального закона №276-ФЗ, то его советник, напротив, использует VPN, о чем сообщает в своем телеграм-канале.

-2 Владимир Куприн

Оценку со знаком минус заслужил зампредседателя областного комитета по культуре Владимир Куприн. Так оцениваю лишенные большого смысла красивости и благоглупости, которые он нес на открытии форума библиотекарей Северо-Запада.

Что это за околесица была! Тут и пафосное мечтание о том, что сельские библиотеки станут «аптекой для души читателей», и заверения в том, что «мы на правильном пути»... 

И вот еще, по-моему, достойное войти в анналы — про то, что нужно посмотреть, кто не доходит до библиотеки, чего не хватает этим людям? Дескать, сегодня конкуренция за свободное время людей высокая, и большинство людей отдают предпочтения пустым развлечениям, при этом библиотеки в состоянии заполнить этот разрыв. «Нужно двигаться вперед!» - бодро заключил господин Куприн. А я отчего-то вспомнил известное довлатовское: «Что все это значит? Как связаны понятия в этом безумном четверостишии?».

-1 Владимир Никитин

Минус один уходит «политическому динозавру» — члену ЦК КПРФ и руководителю движения «Русский лад» Владимиру Никитину. Коммунист продолжает бороздить космические просторы «русского мира» и витать в облаках; при этом периодически выдает странные аналогии и метафоры.

Намедни, говоря о противостоянии России и Запада, он пустился в рассуждения о процессе варения... лягушки.

Мол, если постепенно подогревать лягушку в воде, то она будет сидеть — но, если ее сразу бросить в кипяток, то выпрыгнет. Вот и россиянам, по призыву Никитина, надо выпрыгнуть из этого западного бульона. Говорил коммунист всерьез, но это вообще-то бородатый псевдонаучный анекдот 19-го века. А современная наука по этому поводу говорит прямо противоположное: из постепенно подогреваемой воды лягушка, разумеется, выпрыгнет, а вот из кипятка — нет.

0 Станислав Осовский

В последнее время, после запрета Инстаграма и Фейсбука, народ ломанулся в телеграм. Новые каналы появляются там как грибы после дождя. Обращу внимание на создание «телеги», которая должна стать полезной для деловых людей Псковской области. Называется канал «Предприниматели60» - это такой агрегатор актуальной информации про бизнес и действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства. В связи с этим отмечаю активность председателя Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислава Осовского. Правда, пока оцениваю активность без знака плюс или минус — посмотрим, что будет с телеграм-каналом, оправдает ли он ожидания и станет ли действительно востребован псковским бизнес-сообществом.

+1 Артур Гайдук

Плюс один получает депутат областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук. На минувшей неделе он дал большое обстоятельное интервью в эфире радиостанции ПЛН FM, и в нем ответил на непростые вопросы, в том числе объяснил, каково это быть оппозиционным политиком в России в 2022 году. Отмечу, что яблочник проявил благоразумие в вопросе отзыва инициативы по обращению Псковского областного Собрания к президенту по поводу военной спецоперации на Украине. После изменения законодательства за такие идеи можно и под уголовную ответственность попасть.

+2 Александр Баев, Николай Чувайлов

Псковские и великолукские коммунисты провели отчетно-выборные конференции. По их итогам избраны «новые старые» руководители горкомов. В областном центре бразды правления вновь получил депутат городской думы Александр Баев, а в «южной столице» региона первым секретарем городского отделения единогласно избран экс-депутат областного Собрания Николай Чувайлов. Нет сомнений, что именно они поведут отряды псковских и великолукских коммунистов на сентябрьские выборы в городские думы. Подтверждение статуса во внутрипартийной иерархии приносит обоим по +2.

+3 Юрий Сорокин, Владимир Кузь

Помощь беженцам с территории Донбасса остается одним из важных направлений работы псковских единороссов. В этой связи отмечаю действия двух депутатов областного Собрания. Вице-спикер регионального парламента, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин передал в качестве гуманитарной помощи тысячу пар обуви, в том числе детской.

А его коллега по фракции «Единой России», заместитель директора компании «СпецДор 60» Владимир Кузь передал для беженцев тысячу бутылок питьевой воды.

Такие поступки достойны уважения и положительной оценки.

+4 Аркадий Мурылев

Тем временем региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев собрал псковских бизнесменов, чиновников и депутатов за круглым столом - для того, что всем вместе обсудить меры по минимизации последствий западных антироссийских санкций. В ходе встречи бизнес-омбудсмен четко обозначил проблематику и возможные пути движения. В дальнейшем Аркадий Мурылев обсудил предложенные меры с сенатором от Псковской области Еленой Бибиковой.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели получает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Прежде всего, отмечаю активность главы региона в плане контроля — в частности, вместе с главой администрации Пскова Борисом Елкиным губернатор проверял состояние дорог в областном центре. Как водится, он строжил подрядчиков и напоминал об их обязательствах по дорожному ремонту.

Кроме того, Михаил Ведерников провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Актуальность этой темы продолжает возрастать: жители региона обращаются по поводу роста цен на продукты, а также из-за дефицита отдельных групп товаров – сахара, гречки, лекарств, средств гигиены. Губернатор поручил организовать ежедневный мониторинг цен по основным группам товаров и принять ряд других мер.

Также Михаил Ведерников в режиме видеоконференции принял участие в совещании президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов.

На этом всё. Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Будьте здоровы!

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Никитин Владимир Степанович
Сорокин Юрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания пятого созыва по избирательному округу № 5 Мурылев Аркадий Анатольевич
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов
Кузь Владимир Васильевич Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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