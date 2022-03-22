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Политика

«Новые люди» обозначили задачу на выборах в Псковской области

23.03.2022 13:27|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Тамара Новицкая планирует принять участие в кампании по выборам в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года. Об этом она заявила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я целенаправленно иду на выборы в Псковскую городскую Думу с прямыми намерениями выиграть. Как я буду баллотироваться, пока не знаю, на данный момент веду переговоры о том, как лучше поступить. Естественно, я планирую выходить, общаться с людьми реализовывать свои проекты. У меня есть глобальные идеи благоустройства, я хочу, чтобы все жили хорошо. С этой повесткой я и иду на выборы», - заявила Тамара Новицкая.

Секретарь регионального отделения партии рассказала, что закончила четыре курса бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное управление» и с 15 лет ведет различные проекты, в том числе социальные. В 2020 году, в первый год существования партии «Новые люди», Тамара Новицкая была участником кампании в городе Липецке, однако победить на выборах ей не удалось.

После она переехала в Псков по семейным обстоятельствам, где продолжила работу в партии. В марте 2021 года Тамара Новицкая стала заместителем на тот момент секретаря Псковского регионального отделения «Новых людей» Александра Борского, а в декабре 2021-го, когда Борский заявил смене своей основной деятельности на предпринимательство, заняла его место.

Оценивая шансы «Новых людей» на выборах 2022 года, Тамара Новицкая призналась, что партийцы рассчитывают получить несколько мандатов депутатов Псковской городской Думы. Кроме того, региональное отделение «Новых людей» выставит кандидатов на кампании в Псковском районе, Великих Луках, Великолукском районе, а также в нескольких муниципалитетах.

«Мы будем закрывать все округа в Пскове, Псковском районе, в Великих Луках и районе. Муниципалитеты, думаю, все мы закрывать не будем, своих кандидатов выставим на выборах примерно в пяти районах, в каких — пока неясно, скорее всего, это будут Гдовский, Печорский районы и другие», - рассказала Тамара Новицкая.

Она также добавила, что на данный момент в партии идет сбор анкет от желающих стать участниками кампании. Предпочтение будут отдавать кандидатам, которые уже успели зарекомендовать себя в партии и состояли в ней на момент проведения кампании 2021 года. «Мы открыты для всех (кандидатов — ред.), но за качество будем, безусловно, бороться», - подчеркнула секретарь Псковского регионального отделения партии «Новые люди».

Теги: #псковская городская дума #выборы #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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