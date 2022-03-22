Александр Котов: Ни в коем случае нельзя допустить репрессивных мер

Ни в коем случае нельзя допустить репрессивных мер. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта.
Если у человека есть другая точка зрения, то ее нужно высказывать корректно, сказал Александр Котов. «Не надо создавать таких обстоятельств, которые бы заставили применять репрессивные меры. Не нужно этого делать. Сейчас нужна, как никогда, спокойная выверенная позиция. Пожалуйста, высказывайте свое мнение, делайте это корректно, не нарушайте закон», — резюмировал спикер регионального парламента.