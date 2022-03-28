Политика

В Великих Луках определили лучших молодых политиков

В отделе по молодежной политике управления образования города Великие Луки состоялась уже ставшая традиционной деловая игра «Молодой политик» среди высших и средних учебных заведений города, сообщает официальный телеграм-канал избирательной комиссии региона.

Фото здесь и далее: телеграм-канал избирательной комиссии Псковской области

В игре, направленной на повышение правовой грамотности молодежи, приняло участие 7 команд.

Оценивало выступление молодых политиков экспертное жюри, в состав которого вошли председатель избирательной комиссии области Игорь Сопов, секретарь Сергей Ковальчук, депутат регионального парламента Виктор Остренко, депутаты Великолукской городской Думы и представители местных отделений партий.

Ребятам предстояло преодолеть пять испытаний, к двум из которых они имели возможность подготовиться заранее. В качестве домашнего задания были защита заранее подготовленных видеороликов «Почему молодежь должна участвовать в выборах?» и монолог лидера команды по теме: «Почему я иду на выборы?».

На выполнение следующих трех испытаний отводилось ограниченное время, необходимо было ответить на вопросы викторины по избирательному праву, конституции РФ.

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место — команда ВЛГАФК (Великолукская государственная академия физической культуры и спорта).

2 место — ВМТК (Великолукский механико-технологический колледж).

3 место — ВМК (Великолукский медицинский колледж).

«Команды показали хорошее знание избирательного права и избирательной системы. Было высказано много интересных мнений об участии молодежи в голосовании. Капитаны команд отстаивали свои позиции в конкурсе лидеров, отвечая на каверзные вопросы. Благодарим ребят и поздравляем победителей! Выражаем благодарность и организатором деловой игры, отличный пример работы с молодыми и будущими избирателями», — отметил председатель Избиркома Игорь Сопов.