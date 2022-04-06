Политика

Модельный учебный класс «Электориум» открыли в Пскове

Модельный учебный класс «Электориум» открыли на базе областной Избирательной комиссии в Пскове сегодня, 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Площадку создали для обучения специалистов в области избирательного права, проведения мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. На открытии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской деятельности и регламенту Алексей Севастьянов, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, а также председатели молодежной Избирательной комиссии.

«Учебный центр "Электориум" - это инициатива молодежной Избирательной комиссии. Дизайн для него делал студент-архитектор второго курса Новгородского государственного университета», - рассказал Игорь Сопов.

Работа будет проводиться в центре в рамках декады «Молодой избиратель». Отмечается, что центр позволит молодым избирателям проводить конференции и решать текущие задачи.

«У вас, наверное, хороший кадровый резерв?» - спросил Михаил Ведерников. Игорь Сопов отметил, что молодежь привлекается к работе по мере возможностей. Они участвуют в различных проектах, например, оказывают помощь инвалидам для реализации их избирательного права.

Так, инициативная группа молодежной Избирательной комиссии решила оснастить информационные буклеты техномаркерами. Она будет озвучивать содержащиеся сведения о выборах и избирательных правах, что, в свою очередь, поможет слабослышащим и слабовидящим гражданам.

«На время проведения декады техномаркеры будут переданы в библиотеку для слабослышащих и незрячих», - пояснил Игорь Сопов.

Глава региона предложил, чтобы такие маркеры находились в библиотеках всегда, и желающие в любое время могли ими воспользоваться. Председатель облизбиркома поддержал эту инициативу.

Сегодня Михаил Ведерников вручил «Электориуму» телевизор для проведения мероприятий в формате видео-конференц-связи, он поблагодарил молодых сотрудников за инициативность и проделанную работу. Также учебный центр оборудован мультимедийным проектором и ноутбуками.

«Когда приходил сюда раньше, я и представить не мог, что здесь можно сделать такой современный центр. Дизайн минималистичный и воздушный, хорошая работа», - подчеркнул Алексей Севастьянов.