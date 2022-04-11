На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся 14 апреля депутаты областного Собрания

На внеочередную сессию с одним вопросом в повестке соберутся 14 апреля депутаты Псковского областного Собрания. Такое решение принял Совет законодательного органа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
Необходимость срочного созыва сессии объясняется необходимостью оперативной реализации указа президента Российской Федерации от 31.03.2022 года №175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Разработанный проект закона дополняет областное законодательство новой мерой поддержки для малообеспеченных семей в виде выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и определяет условия ее предоставления.
Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил коллегам, что возможности реализации указа предлагают субъектам два алгоритма: обеспечить выплаты самостоятельно через органы исполнительной власти и за счет собственных бюджетных средств, либо передать полномочия региональному отделению Пенсионного Фонда России.
В этом случае выплаты будут производиться за счёт федеральных и региональных средств пропорционально установленному проценту софинансирования.
По словам спикера, принять закон о передаче полномочий нужно как можно быстрее, поскольку приём заявлений должен начаться уже с 1 мая, а принятый закон, затрагивающий права граждан, вступает в силу лишь по истечении десяти дней после официального опубликования. Заседание профильного парламентского комитета пройдёт в один день с сессией. На проведение плановой апрельской сессии это решение не повлияет.