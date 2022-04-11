Политика

На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся 14 апреля депутаты областного Собрания

На внеочередную сессию с одним вопросом в повестке соберутся 14 апреля депутаты Псковского областного Собрания. Такое решение принял Совет законодательного органа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Необходимость срочного созыва сессии объясняется необходимостью оперативной реализации указа президента Российской Федерации от 31.03.2022 года №175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Разработанный проект закона дополняет областное законодательство новой мерой поддержки для малообеспеченных семей в виде выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и определяет условия ее предоставления.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил коллегам, что возможности реализации указа предлагают субъектам два алгоритма: обеспечить выплаты самостоятельно через органы исполнительной власти и за счет собственных бюджетных средств, либо передать полномочия региональному отделению Пенсионного Фонда России.

В этом случае выплаты будут производиться за счёт федеральных и региональных средств пропорционально установленному проценту софинансирования.

«У нас, я напомню, процент софинансирования установлен в размере единицы. Поэтому, в случае принятия предложенного законопроекта, 99 % необходимой суммы поступит в регион в виде субвенции, один процент – наш. Но даже этот один процент потребует значительных средств. Пособия будут выплачиваться с 1 апреля, на эти цели в бюджете необходимо найти почти 25,5 млн рублей», - уточнил Александр Котов.

По словам спикера, принять закон о передаче полномочий нужно как можно быстрее, поскольку приём заявлений должен начаться уже с 1 мая, а принятый закон, затрагивающий права граждан, вступает в силу лишь по истечении десяти дней после официального опубликования. Заседание профильного парламентского комитета пройдёт в один день с сессией. На проведение плановой апрельской сессии это решение не повлияет.