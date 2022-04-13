Политика

Александр Борисов о дистанционном электронном голосовании: Это наше будущее

Дистанционное электронное голосование — это будущее России. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

По его словам, в Государственной Думе на сегодняшней день идет дискуссия между фракциями по поводу необходимости введения дистанционного электронного голосования. Политик отметил, что представители оппозиции выступают против. «Почему-то люди сегодня готовы дистанционно заказывать себе еду, товары и прочее, но голосовать дистанционно они не готовы. <...> Но, на мой взгляд, это наше будущее, это часть прогресса», - сказал Александр Борисов.

Представители оппозиции выступают против, считая, что при ДЭГ есть возможность вмешиваться в процедуру голосования и влиять на ее результат. По мнению политика, это не так. Он объяснил, что благодаря современным технологиям выборы проходят прозрачно. Кроме того, работает система блокчейн, которая не позволяет вмешиваться в итоги голосования.

«Тут ведь вопрос в упрощении. Если тебе нужно будет пройти 33 входа, 33 регистрации, понятно, кто же там будет заморачиваться? А если будет достаточно нажать одну кнопку — за, против, воздержался — то это, без всякого сомнения, облегчит процедуру. Это, опять-таки, расширяет возможности людей для голосования», - заметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.

Расширяет возможности, по мнению политика, и введение трехдневного голосования. Александр Борисов, комментируя критику этой меры от представителей оппозиции, заметил, что называть такую процедуру ущемлением прав неверно, поскольку она, напротив, обращена к избирателям и позволяет вовлечь в процедуру голосования большее количество желающих сделать свой гражданский выбор.