Политика

Рейтингомер: Прощание с Полонской, оправдание Торбич и полет Брячака

Всем привет! Здесь Господин Рейтингомер — и я начинаю «разбор полетов» за неделю. Активность псковских политиков, общественников и других публичных персон традиционно оценивается по пятибалльной шкале. Пять — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюс — это активность, имевшая положительный эффект. Минус — поражения, ошибки и прочий негатив. Правила игры понятны - погнали!

-5 Антон Яковлев

Особой экономической зоне «Моглино» скоро исполнится 10 лет (напомню, что постановление о создании ОЭЗ было подписано в июле уже далекого 2012-го). И вот многие годы мы ждем обещанного — невиданного расцвета и развития экономики, драйвером чего и призвано было стать «Моглино». Однако особая зона всё никак не спешит оправдывать щедрые кредиты и миллиардные вложения. Хоть ты тресни — не становится она той привлекательной картинкой, которая рисовалась в воображении высокопоставленных лиц. Новости оттуда идут в основном негативные или рождающие вопросы. Вот и на минувшей неделе СМИ облетело очередное сообщение под рубрикой «Из зала суда»: арбитражный суд обязал «Моглино» выплатить энергетикам ни много ни мало 43 млн рублей. Как говорится, совсем не то обещал мне ярл, когда приглашал в викинг. А раз так — заношу минус пять в дневник директора ОЭЗ Антона Яковлева.

-4 Андрей Ермаков

Тем временем в телеграм-каналах оппозиционно настроенных авторов вовсю обсуждают критические замечания в адрес псковских госменеджеров со стороны высокого федерального руководства. Причина — здесь я с вашего позволения процитирую официальную формулировку - «отсутствие кассового освоения по инфраструктурным мероприятиям национальных проектов "Образование" и "Демография"». Конец цитаты. Стрелы критики летят в нескольких чиновников — особо отмечу бурно обсуждаемую в телеграме тему ремонта и строительства школ, соответственно, минусую руководителю областного комитета по образованию Андрею Ермакова. Надо исправляться.

-3 Николай Баринов

Минус три получает начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов. Низкую оценку глава УГХ получает на фоне того, что по иску прокуратуры Псковской области признан недействительным муниципальный контракт по ремонту дороги на сумму более 230 млн. рублей. Более того, в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело. Так что, думаю, это еще далеко не конец неприятной истории — и в будущем мы наверняка еще вернемся к этой теме.

-2 Александр Васильев

«Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы», - как вы наверняка помните, так с очень жалостливым видом говаривал Киса Воробьянинов. А вспомнился этот ильфо-петровский герой мне вот отчего... Недавно отметивший 40-летие экс-депутат Госдумы — убитодорожник Александр Васильев производит сейчас впечатление, как бы это помягче сказать, невостребованного и всеми забытого персонажа. При этом не оставляет попыток напомнить о себе — в соцсетях и в редких появлениях в СМИ надувает щеки и дает понять, что спец по части дорог он еще тот! Правда, выходит как-то не убедительно — как говаривал Кернес Добкину, у тебя скучное лицо — тебе никто денег не даст.

-1 Петр Алексеенко

Псковские коммунисты продолжают удивлять своей странной кадровой политикой. С одной стороны, они без сожалений расстаются с проверенными авторитетными членами партии — естественно, я имею в виду здесь бывшего вице-спикера областного Собрания от КПРФ, экс-секретаря обкома Анатолия Копосова. Он стал помощником председателя регионального парламента — единоросса Александра Котова и вышел из рядов компартии. С другой стороны, псковский обком КПРФ привечает персонажей с весьма сомнительной репутацией — вроде гдовского активиста Дмитрия Поршнева или великолучанина Александра Максимова (покойный Александр Рогов тут в гробу переворачивается, если вы понимаете, о чем я). Судя по всему, на подобных господ-товарищей и будет делаться ставка перед сентябрьскими выборами, они становятся хедлайнерами. Считаю это ошибочным — ставлю минус два первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко.

0 Денис Шишов

Нейтральная оценка, которую традиционно ставим при кадровых назначениях, в этот раз достается представителю военного ведомства. По сообщениям региональных СМИ, отличившийся в ходе спецоперации на Украине гвардии полковник, Герой России Денис Шишов назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове. На этом посту он сменил Сергея Чубарыкина, занимавшего должность комдива с августа 2020-го.

+1 Олег Брячак

Плюс один ставлю руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутату областного Собрания Олегу Брячаку. Таким образом отмечаю весьма полезное для политиков умение из любой, уж простите, ерунды сотворить пиар и сделать из лимона лимонад. Господин Брячак на минувшей неделе, во-первых, разместил в соцсетях собственное фото в кабинете самолета, породив целую дискуссию: реально ли он находится в кабине авиалайнера над Объединенными Арабскими Эмиратами или это симулятор. Мнения высказывались разные — так или иначе, эсер напомнил о себе и привлек внимание. Во-вторых, руководителю регионального отделения «Справедливой России» пришлось комментировать выход из партии депутата гордумы Юлии Пожидаевой, которая намерена участвовать в праймериз другой партии - «Единой России». И вот тут Брячак постарался не просто минимизировать репутационные потери, а, наоборот, отыграть тему — акцентировал внимание на том, что, в отличие от иных политобъединений, у кого подобные процессы проходят болезненно и конфликтно, эсеры расстались красиво, ровно, без скандалов. Как говорится, берите пример.

+2 Виктор Антонов

Депутат Псковского областного Собрания, бывший главный врач областной больницы Виктор Антонов написал и издал книгу «Летопись псковской медицины». По словам автора, книжка писалась в течение последних двух лет. В ней собраны поименно все, кто воевал и после Великой Отечественной войны работал в Псковской областной больнице: врачи, медицинские сестры, санитарки, шоферы. В целом, проделана очень большая работа — и это достойно положительной оценки в нашем рейтинге.

+3 Елена Полонская

Уже завтра, 26 апреля, в Пскове пройдет внеочередная сессия Псковской городской Думы, на которой будет рассматриваться вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова. Не секрет, что Елена Полонская покидает пост, который занимала с 2019-го года. Надо сказать, что провожают ее с почетом, высоко отмечая результаты работы. На минувшей неделе Елену Александровну наградили почетной грамотой комитета по региональной политике Государственной Думы - за высокий профессионализм и значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления в Российской Федерации. Торжественное награждение состоялось в рамках всероссийского совещания, посвященного Дню МСУ.

+4 Ольга Торбич

А вот по-настоящему неожиданная новость: Псковский городской суд оправдал бывшего гендиректора особой экономической зоны «Моглино» Ольгу Торбич, которая обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями. Напомню, что ранее она была признана виновной — в том, что с нарушением установленной законом процедуры заключила договор на поставку офисной мебели на сумму свыше 700 тысяч рублей с фирмой, принадлежащей ее близкому родственнику. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. По итогам нового рассмотрения дела в суде подсудимая была оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Оказывается, бывает сейчас и так…

+5 Алексей Наумец

Экс-командир 76-й дивизии ВДВ Алексей Наумец назначен заместителем командующего Воздушно-десантными войсками России. Напомню, что комдивом в Пскове Алексей Наумец служил с 2013-го по 2018-й год, а затем генерал-майор занимал должность заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. И вот - новое, очень высокое и ответственное назначение. Как следствие, максимально высокая оценка в нашем рейтинге.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!