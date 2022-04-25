Политика

Константин Болотин примет участие в праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму

Действующий депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин примет участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую гордуму. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Зарегистрировался для участия в предварительном голосовании "Единой России", по итогам которого будут определены кандидаты для последующего выдвижения в Псковскую городскую Думу. Буду участвовать в праймериз по одномандатному округу №11. Интересы жителей округа представляю в городской Думе уже 15 лет. За все это время вместе с гражданами нам удалось сделать многое для благоустройства и развития нашего микрорайона. Но впереди еще много работы и важных нерешенных задач. Надеюсь, что в будущем еще больше наших совместных идей воплотятся в жизнь!» - отметил он.

Напомним, регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате в конце мая. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся в сентябре 2022 года.