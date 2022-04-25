Константин Болотин примет участие в праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму

Действующий депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин примет участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую гордуму. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате в конце мая. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.
Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся в сентябре 2022 года.