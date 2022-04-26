Политика

Юлия Пожидаева, Наталья Юрченко и Андрей Тарасов выдвинулись на праймериз ЕР

Более тридцати человек пополнили список желающих стать участниками процедуры предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу.

Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей из собственных источников, среди выдвинувшихся на праймериз депутат гордумы, член фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева, руководитель ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, общественно-политический деятель Андрей Тарасов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Максим Адамчук и другие.

Напомним, предварительное голосование пройдет в конце мая. Выборы состоятся в сентябре этого года.