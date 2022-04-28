Политика

Андрей Турчак впервые вошел в топ-20 рейтинга ведущих политиков России

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак впервые поднялся на двадцатое место в рейтинге ста ведущих политиков России и перешел в группу с очень сильным влиянием. Очередную версию списка по итогам апреля представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Восходящий тренд затрагивает целый ряд деятелей «Единой России». Переходит в группу с очень сильным влиянием секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак (с 22-го на 20-е место), принявший активное участие в гуманитарной миссии на Донбассе», - прокомментировал изменения политолог, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

Рейтинг ведущих политиков РФ традиционно возглавляет президент Владимир Путин. Кроме него, в группу с очень сильным влиянием входят Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Антон Вайно, Сергей Лавров, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, Александр Бортников, Эльвира Набиуллина, Алексей Громов, Игорь Сечин, Вячеслав Володин, Алексей Миллер, Александр Бастрыкин, Антон Силуанов, Дмитрий Песков, Валентина Матвиенко и Андрей Турчак.

Напомним, АПЭК – одна из ведущих российских компаний, работающих в сфере политических и рейтинговых исследований.