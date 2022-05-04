Политика

Депутатский светофор. Кому загорится зеленый на выборах в Пскове

В сентябре 2022 года состоятся выборы в Псковскую городскую думу. Жителям областного центра предстоит избрать 25 депутатов (15 — по одномандатным избирательным округам, 10 пройдут по партийным спискам). До дня голосования остается еще больше четырех месяцев, официальная избирательная кампания даже не стартовала, однако все сохраняющие интерес к муниципальной политике уже сейчас хотят знать, каким будет новый состав гордумы - кто из действующих депутатов сумеет сохранить кресла, кто будет на новенького, а кому суждено «пролететь» и лишь со стороны наблюдать, как депутаты будут работать в условиях измененной системы управления городом (напомню, что на смену двуглавой модели скоро придет единоначалие).

Учитывая этот общественный интерес и придерживаясь традиции, Псковская Лента Новостей предлагает устроить сегодня своего рода смотр кандидатских рядов. Попробуем составить очередную версию «кандидатского светофора» и спрогнозировать, для кого будет гореть зеленый свет (шансы высоки и можно смело идти на выборы), перед кем мигает желтый (перспективы неоднозначны — образно говоря, 50 на 50) или вовсе светится красный (то есть шансы на избрание минимальны или вовсе отсутствуют).

Понятно, что это будет предварительный прогноз, не более чем наши предположения, основанные на анализе сложившейся ситуации и активности потенциальных кандидатов, наличии у них ресурсов, публикациях СМИ, заявлениях политиков, выдвижении участников праймериз ЕР, мнениях экспертов, наших субъективных оценках и т. д.

Ротационный держите шаг

Прежде чем перейти к конкретным именам, отмечу, что в условиях продолжающейся ротации политических и административно-хозяйственных элит можно смело прогнозировать: по итогам сентябрьских выборов произойдет существенное обновление депутатского корпуса. В муниципальном парламенте точно не будет экс-глав города — действующего депутата от округа №5 Ивана Цецерского и недавно покинувшей гордуму Елены Полонской (представлявшей округ №8), а также ряда их коллег. Как все мы помним, прежний состав гордумы формировался еще в 2017-м, при губернаторе Андрее Турчаке и главе города Цецерском — сейчас же условия изменились.

Многое зависит от позиции команды губернатора Михаила Ведерникова, а действующий состав Думы работает в контакте и на контроле у администрации города во главе с Борисом Елкиным, который является наиболее перспективным кандидатом на роль главы города — сити-менеджера и потенциально может возглавить тройку списка «Единой России».

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По ориентировочным подсчетам, уровень ротации депутатского корпуса может составить порядка пятидесяти процентов. Основания для такого вывода - в том, что ряд действующих муниципальных парламентариев не будут участвовать в выборах и, соответственно, утратят депутатские полномочия, а некоторые их коллеги, вероятно, будут участвовать в предвыборном забеге, но шансов переизбраться фактически не имеют.

Ба! знакомые всё лица…

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что высокие шансы сохранить кресла имеет группа действующих депутатов-единороссов, избранных по одномандатным избирательным округам. Как известно, представители партии власти в последние годы традиционно побеждают на выборах различного уровня в одномандатных округах (нередко командам кандидатов ЕР достаются все 100 процентов таких мандатов). Кроме того, депутаты на протяжении нескольких лет работали с избирателями, хорошо известны им, они проявляли активность, загодя начали подготовку к предстоящей избирательной кампании и имеют фору перед своими потенциальными соперниками.

В этой связи отмечу ряд действующих депутатов, в настоящее время участвующих в праймериз «Единой России»: это и. п. главы города Пскова Сергей Гаврилов (округ №4), предприниматель, руководитель фракции ЕР в гордуме Денис Иванов (округ №15), бизнесмен Дмитрий Барабанов (округ №14), руководитель компании «Пскотехгаз» Григорий Стороненков (округ №12), директор псковского муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин (округ №11).

Традиционно высокие шансы на успех имеют представители социальной сферы — известные в городе руководители учреждений образования и здравоохранения из числа депутатов: это директор лицея экономики и основ предпринимательства Ольга Федорова (округ №7), директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева (округ №10) и главный врач городской поликлиники Галина Неваленная (округ №13). Продолжает это список депутат, директор «Империала» Юлия Пожидаева (округ №9), в 2017 году избранная депутатом гордумы от «Справедливой России» и работавшая в составе фракции СР, но недавно вышедшая из этой партии и заявившаяся кандидатом на праймериз «Единой России».

Чисто теоретически

Потенциально могут рассчитывать на пролонгацию депутатских полномочий и некоторые другие члены фракции ЕР, участвующие в процедуре предварительного голосования ЕР. Например, заместитель директора муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Валерий Тюменцев (территориальная группа №5), ветеран Вооруженных сил Федор Постнов (группа № 11) и директор компании «Реставрационно-строительное управление «Благо» Сергей Мусиенко (группа №10). Однако здесь следует понимать, что им, во-первых, необходимо победить по итогам предварительного голосования ЕР (процесс выдвижения участников еще продолжается), а, во-вторых, в сентябре по итогам голосования уровень поддержки «Единой России» в округах, в которых они выдвинуты в составе территориальных групп, должен быть выше, чем в других. Среди участников праймериз по территориальным группам наряду с персонами, имена которых ничего не скажут широкому кругу читателей, есть и достаточно известные личности — например, спортсмен, популяризатор здорового образа жизни Александр Кузьмин (группа №2; напомню, что в организуемых им марафонах неоднократно участвовали члены команды секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, на марафон-2022 вышел руководитель аппарата фракции ЕР в Госдуме Максим Жаворонков), музыкант, руководитель коллектива народного творчества «Сказ» Константин Абаков (группа №9), руководитель регионального исполкома «Единой России», помощник руководителя отделения партии Александра Козловского Максим Адамчук (группа №8), экс-руководитель регионального исполкома партии, ветеран-пограничник Александр Гончаренко (группа №12), главврач псковской станции скорой помощи Денис Сачков (группа №7), руководитель одной из самых известных псковских управляек «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов, не так давно напомнивший о себе во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным (группа №13). Всех этих участников праймериз в настоящее время можно отнести к «желтой группе».

Учитывая, что, по предварительным подсчетам, единороссы могут рассчитывать на 5-6 мандатов по партийным спискам и три из них достанутся лидерам списка, можно сделать прогноз: членам территориальных групп кандидатов, достанется всего два (максимум - три) мандата.

Предположу, что наиболее высокие шансы получить их имеют Максим Адамчук и Александр Гончаренко, идущие по округам, где у единороссов сильные кандидаты и есть шансы рассчитывать на высокий процент поддержки партии.

Тенденция, однако

Возвращаясь к разговору о действующих депутатах, отмечу, что большинство членов фракции «Единой России» (11 из 15) ныне участвуют в праймериз — исключения составляют только уже упомянутый Иван Цецерский, Сергей Колосов, Эдуард Белов и Владимир Воробьев. Насчет последнего, возможно, не всё так просто; предположу, что авторитет ветерана Вооруженных сил, заместителя главы города, отца погибшего в Чечне Героя России будет востребован - как мы помним, на прошлогодних выборах в Госдуму в пятерке лидеров был министр обороны Сергей Шойгу, а на выборах в псковский региональный парламент — Олег Грицаев, ставший в итоге депутатом. То есть здесь мы имеем дело с трендом.

Наш прогноз: Владимир Воробьев, как и на выборах в 2017-м, войдет в тройку лидеров списка ЕР.

Что касается действующих народных избранников - представителей фракций оппозиционных партий, то, пожалуй, только руководитель депутатской группы КПРФ, замглавы города Александр Баев в настоящее время может быть отнесен к «зеленой группе» - в том случае, если псковские коммунисты, во-первых, будут допущены до выборов, а, как мы помним, вышедший из партии Анатолий Копосов заявлял о якобы допущенных нарушениях устава, что может привести к исключению КПРФ из числа участников процесса. Во-вторых, компартия должна получить необходимую для прохождения в гордуму поддержку избирателей.

Справедливости ради отмечу, что несмотря на снижающийся в последние пару месяцев рейтинг КПРФ, сомнений в том, что левые легко перешагнут пятипроцентный барьер, нет.

Кто на новенького?

Теперь о тех, кто могут впервые стать депутатами гордумы. По мнению экспертов, достаточно высокие шансы избраться имеет группа участников праймериз ЕР — таких, например, как управляющий областным отделением Пенсионного фонда России, экс-депутат областного Собрания Наталья Мельникова (округ №5), волонтер, председатель регионального благотворительного Фонда помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации «Феникс», директор регионального отделения всероссийского благотворительной организации «Фонд продовольствия «Русь», член Общественной палаты Псковской области Алеся Михачева (округ №2), директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко (округ №8).

Сложнее с другой группой единороссов: во-первых, байкер, представитель мотоклуба «Ночные волки», директор ООО «Скорпион-групп» Юрий Бурлин (округ №1), гендиректор «Северо-Западной промышленной компании» Иван Мешков (округ №3), заместитель главного врача детской областной больницы Евгений Васильев (округ №6). На данный момент их шансы победить по итогам выборов представляются достаточно высокими, но во-первых этого еще надо добиться, а кроме того среди соперников на выборах могут оказаться серьезные оппоненты, в том числе действующие депутаты — такие, например, как единственный внефракционный депутат, руководитель регионального отделения «Партии Дела» Григорий Турчин (округ №1), замглавы Пскова, руководитель фракции КПРФ в гордуме Александр Баев (округ №6) или член фракции КПРФ, сотрудница гипермаркет «Империал» Елена Маницкая (округ №3) - последнюю, по словам секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова, уговаривают принять участие.

Просто не будет

Что касается партийного расклада, то предположу, что количество политических объединений, которые будут представлены в гордуме, окажется меньше, чем в Псковском областном Собрании депутатов. Напомним, что в прошлом году в региональный парламент прошли шесть партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, «Новые люди» и «Яблоко»). Не вызывает сомнений, что наряду с ЕР и КПРФ в гордуму пройдут ЛДПР и СР. Так что, потенциальных кандидатов от этих партий, которые могут быть включены в тройки лидеров списков, отнесем к зеленой группе. Что касается ЛДПР, то впервые за многие годы тройку лидеров не будет возглавлять скончавшийся в апреле лидер партии Владимир Жириновский. Вероятно, первым номером станет региональный координатор, депутат областного Собрания Антон Минаков (понятно, что в гордуму он не перейдет), кроме него, на место в тройке могут рассчитывать экс-депутат областного Собрания, координатор ЛДПР по городу Пскову Сергей Литвиненко и заместитель руководитель регионального отделения партии Артем Васильев.

Кто-то из них, очевидно, и сменит в гордуме действующего депутата от ЛДПР Сергея Барабанова. Депутатом от «Справедливой России — За правду», по информации ПЛН, может стать директор завода «Плескава» Виталий Федоров, некогда подменявший Олега Брячака на посту руководителя регионального отделения СР (напомню, что после ухода Олега Брячака в Собрание депутатом гордумы стала сотрудница «Плескавы» Валентина Александрова).

Невероятно сложно будет прорваться в гордуму псковскому «Яблоку». В новой политической реальности яблочники стали, по сути, персонами нон грата, система наносит по ним удар за ударом — как следствие, одни (Дмитрий Пермяков) покидают страну, другие (Лев Шлосберг и Николай Кузьмин) лишены права избираться, третьи наверняка еще сто раз подумают, надо ли проявлять активность и давать согласие на участие в выборах. Таким образом, сформировать команду кандидатов, не говоря уже о том, чтобы пройти весь избирательный марафон и получить представительство в гордуме, будет непросто. Соответственно, перспективы действующего депутата Татьяны Пасман сохранить мандат (или кого-то из ее ее однопартийцев - прорваться в думу) неочевидны.

Сложности «Новых людей» - иные. В прошлом году партия сумела провести в Псковское областное Собрание своего кандидата, одновременно партийная фракция появилась в Государственной Думе. Многие ожидали, что приход «Новых людей» в законодательные органы ознаменуется неким обновлением, свежеизбранные депутаты будут проявлять активность, внесут яркие краски в парламентскую жизнь страны и региона. Однако этого не произошло. Сказать, что «новые люди» принципиально отличаются от представителей традиционных партий невозможно. В этой ситуации рейтинги НЛ падают, эффект новизны пропал, как следствие, повторить прошлогодний успех будет сложно. Но многое тут будет зависеть от самих «Новых людей» в Пскове, насколько активны они окажутся, сумеют ли достучаться до избирателя. Так что, юную руководительницу регионального отделения «Новых людей» Тамару Новицкую отнесем пока к «желтой группе».

Таким образом, предстартовый расклад не сильно изменился с осени 2021-го. Однозначно доминируют единороссы. Как и в прежние годы, их шансы на то, чтобы «забрать» абсолютное большинство одномандатных округов, весьма высоки. Сегодняшний рост рейтинга партии власти на фоне геополитического противостояния России с Западом и подъема патриотических настроений, несомненно, пойдут в плюс команде единороссов, которые наверняка будут активно использовать эти темы в ходе избирательной кампании. Коммунисты пока просели, но у них есть шансы набрать свое, эксплуатируя как ту же патриотическую тему, так и потенциальное ухудшение социально-экономического положения. Значительно сложнее ситуация у ЛДПР и «Справедливой России — За правду». У ЛДПР — кризис с руководством, и вообще неясно с будущим партии. А «Справедливая Россия» окончательно утратила оппозиционную составляющую, но не получила таких преференций, как ЕР. И совсем тяжело будет яблочникам — образно говоря, им не до жиру, а сохранить бы представительство. Задача сложная — тем более, по ним будут работать персонально. Отмечу, что на «Единую Россию» будет работать команда известного политтехнолога Александра Серавина, которая в последние годы вела в регионе избирательные кампании партии власти и добивалась результата.

К сказанному остается добавить, что высказанные в этой статье предположения, разумеется, вовсе не означают, что все предрешено, «зеленая группа» может расслабиться, а «красная группа» должна опустить руки. Вовсе нет! Напротив, очевидно, что всем будет непросто, более того - возможны сюрпризы и неожиданности. Будем за ними следить и держать читателей в курсе происходящего — и не только в Пскове, но и в других муниципальных образованиях области, в которых в сентябре пройдут выборы глав и депутатов районных собраний. Особое внимание уделим Великим Лукам, где предстоит сформировать новый состав городской думы - уже в ближайшее время на сайте ПЛН выйдет публикация, посвященная ситуации в «южной столице» нашего региона.

Александр Савенко