Политика

Эксперты подтвердили безопасность системы электронного предварительного голосования ЕР

Готовность информационных систем «Единой России» к проведению процедуры электронного предварительного голосования-2022 подтвердили эксперты и участники круглого стола, который прошел на площадке партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Как отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, открывая круглый стол, конкурс на предварительное голосование сейчас составляет шесть человек на место. Интерес к процедуре проявляют и избиратели.

«На территориях, где проходят выборы, проживают 13 миллионов избирателей. На вчерашний день на сайте PG.ER.RU в качестве выборщиков зарегистрировалось почти 700 тысяч из них», - отметил он.

Сергей Перминов напомнил, что 22 мая произойдет процедура разделения ключей шифрования предварительного голосования, в ней примут участие эксперты. Соединят ключ 29 мая вечером, после чего начнется подсчет голосов.

Как пояснил руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, сразу после соединения ключа блокчейн, который используется для шифрования данных предварительного голосования, опубликуют на сайте PG.ER.RU. Наблюдать за подсчетом голосов сможет любой желающий.

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«Во время голосования ранее зарегистрированный избиратель получит один или несколько бюллетеней - в зависимости от уровня выборов - и получит уникальный ключ, который видит только сам пользователь. Информационная система "Единой России" проверяет корректность пакета данных, которые получает от избирателя, шифрует его и сохраняет в базе данных. Никакой связи с бюллетенем у нас нет – сохраняется только информация о факте голосования. Пользователи в этом году могут скачать специальную программу, которая позволит полностью скачать блокчейн с нашего сайта и самостоятельно обеспечить подсчет голосов», - рассказал Вячеслав Сатеев.

Он также отметил, что ИТ-инфраструктура партии подвергается постоянным атакам и попыткам сканирования, но она надежно защищена. «С начала специальной операции мы фиксируем атаки на наши ресурсы из разных точек мира. В них одновременно участвовали до 270 тысяч адресов. 16 тысяч адресов были из нашей страны. По этому поводу мы обратились в правоохранительные органы», - сказал Вячеслав Сатеев.

В свою очередь президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская подчеркнула - система предварительного голосования «Единой России» хорошо защищена. «Я буду ее рекомендовать со своей стороны», - отметила эксперт.

С ней согласился и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. «Система предварительного голосования зарекомендовала себя в прошлом году, это был уникальный опыт. В целом, сами технологии у экспертов вопросов не вызывают», - подчеркнул он.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в свою очередь отметил, что электронное предварительное голосование обеспечивает технологическое доминирование «Единой России», а сама процедура является конкурентным преимуществом партии.

«У других политических сил нет конкурирующих процедур ни по охвату, ни по глубине вовлеченности, ни по уровню доверия. "Единая Россия" находится на подъеме во всех смыслах. В подъеме рейтинга, политического позиционирования на фоне той политической ситуации, которую мы наблюдаем», - подчеркнул политолог.

В заключение Сергей Перминов напомнил, что выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании завершилось 13 мая. «Предварительное голосование пройдет исключительно в электронной форме. Мы постоянно совершенствуем процедуру, чтобы сделать ее весьма продвинутой и удобной прежде всего для наших пользователей. А наши сервисы и подходы позволяют обеспечить легитимность и открытость процедуры», - резюмировал он.

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В регионе проходит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на выборы в Псковскую и Великолукскую городские Думы. Организационный комитет зарегистрировал 167 кандидатов на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу и 90 кандидатов на предварительное голосование за кандидатов на выборы в Великолукскую городскую Думу.

«Уровень конкуренции на участие в процедуре по выборам кандидатов от партии в Псковскую городскую Думу составляет шесть человек на место (в среднем по одномандатным округам и территориальным группам). В Великих Луках конкуренция в предварительном голосовании составляет порядка четырех человек на место», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии Максим Адамчук.

Напомним, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится электронно с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей продлится до 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. Итоги предварительного голосования будут подведены 31 мая.