Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
подготовка к свадьбе
«Псковэнергосбыт» ответил на топ-5 вопросов от дачников
Празднование Дня Победы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Больше, чем друг картинки с выставки собак
Господин Рейтингомер
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Политика 16.05.2022 10:031 Эксперты подтвердили безопасность системы электронного предварительного голосования ЕР 16.05.2022 10:031 Эксперты подтвердили безопасность системы электронного предварительного голосования ЕР 15.05.2022 11:004 Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям 14.05.2022 12:580 Умер экс-глава Псковского регионального отделения партии «За правду» Александр Солопов 12.05.2022 15:460 В Пскове поддержали акцию в защиту мемориала Освободителям в Риге 12.05.2022 15:001 Петр Алексеенко оценил вероятность вытеснения КПРФ из рядов системной оппозиции
 
 
 
Самое популярное 10.05.2022 10:560 Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Себежском районе 11.05.2022 14:080 Грозы и ливни надвигаются на Псковскую область 11.05.2022 16:431 Уличная драка произошла неподалеку от здания областного суда в Пскове. ВИДЕО 15.05.2022 22:490 Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине 11.05.2022 14:250 В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Эксперты подтвердили безопасность системы электронного предварительного голосования ЕР

16.05.2022 10:03|ПсковКомментариев: 1

Готовность информационных систем «Единой России» к проведению процедуры электронного предварительного голосования-2022 подтвердили эксперты и участники круглого стола, который прошел на площадке партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Как отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, открывая круглый стол, конкурс на предварительное голосование сейчас составляет шесть человек на место. Интерес к процедуре проявляют и избиратели.

«На территориях, где проходят выборы, проживают 13 миллионов избирателей. На вчерашний день на сайте PG.ER.RU в качестве выборщиков зарегистрировалось почти 700 тысяч из них», - отметил он.

Сергей Перминов напомнил, что 22 мая произойдет процедура разделения ключей шифрования предварительного голосования, в ней примут участие эксперты. Соединят ключ 29 мая вечером, после чего начнется подсчет голосов.

Как пояснил руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, сразу после соединения ключа блокчейн, который используется для шифрования данных предварительного голосования, опубликуют на сайте PG.ER.RU. Наблюдать за подсчетом голосов сможет любой желающий.

«Во время голосования ранее зарегистрированный избиратель получит один или несколько бюллетеней - в зависимости от уровня выборов - и получит уникальный ключ, который видит только сам пользователь. Информационная система "Единой России" проверяет корректность пакета данных, которые получает от избирателя, шифрует его и сохраняет в базе данных. Никакой связи с бюллетенем у нас нет – сохраняется только информация о факте голосования. Пользователи в этом году могут скачать специальную программу, которая позволит полностью скачать блокчейн с нашего сайта и самостоятельно обеспечить подсчет голосов», - рассказал Вячеслав Сатеев.

Он также отметил, что ИТ-инфраструктура партии подвергается постоянным атакам и попыткам сканирования, но она надежно защищена. «С начала специальной операции мы фиксируем атаки на наши ресурсы из разных точек мира. В них одновременно участвовали до 270 тысяч адресов. 16 тысяч адресов были из нашей страны. По этому поводу мы обратились в правоохранительные органы», - сказал Вячеслав Сатеев.

В свою очередь президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская подчеркнула - система предварительного голосования «Единой России» хорошо защищена. «Я буду ее рекомендовать со своей стороны», - отметила эксперт.

С ней согласился и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. «Система предварительного голосования зарекомендовала себя в прошлом году, это был уникальный опыт. В целом, сами технологии у экспертов вопросов не вызывают», - подчеркнул он.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в свою очередь отметил, что электронное предварительное голосование обеспечивает технологическое доминирование «Единой России», а сама процедура является конкурентным преимуществом партии.

«У других политических сил нет конкурирующих процедур ни по охвату, ни по глубине вовлеченности, ни по уровню доверия. "Единая Россия" находится на подъеме во всех смыслах. В подъеме рейтинга, политического позиционирования на фоне той политической ситуации, которую мы наблюдаем», - подчеркнул политолог.

В заключение Сергей Перминов напомнил, что выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании завершилось 13 мая. «Предварительное голосование пройдет исключительно в электронной форме. Мы постоянно совершенствуем процедуру, чтобы сделать ее весьма продвинутой и удобной прежде всего для наших пользователей. А наши сервисы и подходы позволяют обеспечить легитимность и открытость процедуры», - резюмировал он.

В регионе проходит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на выборы в Псковскую и Великолукскую городские Думы. Организационный комитет зарегистрировал 167 кандидатов на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу и 90 кандидатов на предварительное голосование за кандидатов на выборы в Великолукскую городскую Думу.

«Уровень конкуренции на участие в процедуре по выборам кандидатов от партии в Псковскую городскую Думу составляет шесть человек на место (в среднем по одномандатным округам и территориальным группам). В Великих Луках конкуренция в предварительном голосовании составляет порядка четырех человек на место», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии Максим Адамчук.

Напомним, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится электронно с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей продлится до 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. Итоги предварительного голосования будут подведены 31 мая.

Теги: #Единая Россия #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести отпуск летом?
В опросе приняло участие 0 человек
16.05.2022, 12:390 «Деловой понедельник»: О промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве. ВИДЕО 16.05.2022, 12:330 Александр Козловский предложил консультацию желающим открыть свое дело 16.05.2022, 12:270 Попутчица украла валюту у дальнобойщика в Островском районе 16.05.2022, 12:220 «Норма права»: Кому выгодно банкротство физических лиц?
16.05.2022, 12:201 За сутки в Псковской области зафиксировали более 40 случаев заражения COVID-19 16.05.2022, 12:030 Спортсмены из Псковской области стали лучшими на турнире по самбо в Смоленске 16.05.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 16.05.2022, 12:000 Пыталовец раскаялся в краже бензопилы и получил условный срок
16.05.2022, 11:520 Фестиваль «Шаг вперед» собрал в Пскове более 600 танцоров 16.05.2022, 11:460 Собирать иконы и оружие призывали псковичей более 100 лет назад 16.05.2022, 11:410 «Постскриптум»: Весенний губернаторопад и завершение отопительного сезона 16.05.2022, 11:400 Грабители разбудили и избили пенсионера в гдовской деревне
16.05.2022, 11:300 Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю избежать расходов из-за ошибки в больничном 16.05.2022, 11:260 Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Пскове 16.05.2022, 11:121 Судебные приставы приглашают псковичей на консультацию по алиментам 16.05.2022, 11:060 Хозяев сбежавшего хорька разыскивают в Пскове
16.05.2022, 11:050 Псковская область вошла в топ-10 по числу финалистов конкурса «Моя страна – моя Россия» 16.05.2022, 10:590 На границе в Псковской области задержали 20 иностранцев 16.05.2022, 10:570 Псковичам напомнили о возможности заменить водительские права со скидкой 16.05.2022, 10:500 Детский турнир по настольному теннису прошел в Пскове
16.05.2022, 10:480 До 20 лет тюрьмы грозит великолучанину за сбыт наркотиков через тайники 16.05.2022, 10:465 В России возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич» 16.05.2022, 10:260 «Деловой понедельник»: О промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве 16.05.2022, 10:250 В «Единой России» предложили новые меры поддержки участвующих в спецоперации военных
16.05.2022, 10:170 Минцифры РФ запустило систему мер поддержки IT-проектов 16.05.2022, 10:070 Вблизи палкинской деревни нашли «лимонку» 16.05.2022, 10:031 Эксперты подтвердили безопасность системы электронного предварительного голосования ЕР 16.05.2022, 10:000 Заслуженный артист России Николай Носков выступит в Пскове с сольным концертом
16.05.2022, 09:570 В Псковской области за неделю задержали 15 нетрезвых водителей-рецидивистов 16.05.2022, 09:490 Псковичи стали реже следовать принципам правильного питания – опрос 16.05.2022, 09:433 Псковская область опустилась в рейтинге социально-экономического положения регионов 16.05.2022, 09:351 Аренда генератора стала доступной в регионах
16.05.2022, 09:300 Спрос на работников госсектора в Псковской области сократился на 40% 16.05.2022, 09:170 Диетолог рассказал, как сбросить «нервные» килограммы 16.05.2022, 09:042 Российские активы группы Renault перешли в собственность государства 16.05.2022, 08:480 В Пскове завершается отопительный сезон
16.05.2022, 08:450 Без каски и страховки: как строят соцгородок в Пскове 16.05.2022, 08:320 День биографов отмечают 16 мая 16.05.2022, 08:161 Эксперт объяснил, почему «борщевой набор» в РФ дорожает быстрее фруктов 16.05.2022, 08:000 Продажи круизов по России выросли на 80%
16.05.2022, 07:390 Умеренно теплое лето прогнозируют в европейской части России 16.05.2022, 07:180 Горячую воду отключат с 16 мая по ряду адресов в Пскове 16.05.2022, 07:001 ЦБ предложил ввести процедуру возврата переведенных мошенникам средств 15.05.2022, 22:490 Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине
15.05.2022, 22:401 Началась подготовка к реставрации гостиницы Псково-Печерского монастыря 15.05.2022, 22:210 Остатки нижней части колокольни в Снетогорском монастыре планируют музеефицировать 15.05.2022, 21:510 Александр Козловский поздравил Руслана Шамилова с победой на турнире OPEN FC 19 15.05.2022, 21:290 Президент Латвии поддержал решение о сносе памятника Освободителям Риги
15.05.2022, 21:090 Концерт органной и вокальной музыки «Французская молитва» пройдет в Печорах 17 мая 15.05.2022, 20:447 Борис Елкин рекомендовал псковичам посетить монумент Александру Невскому в Самолве 15.05.2022, 20:220 Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ 15.05.2022, 20:030 Великолукский боец Руслан Шамилов одержал победу на турнире OPEN FC 19 в Самаре
15.05.2022, 19:400 Псковичам рассказали, как обезопасить свои дачи от краж 15.05.2022, 19:250 Прохладную и дождливую неделю обещают синоптики жителям Северо-Запада России 15.05.2022, 19:051 Более 40% педагогов убеждены, что блокировка соцсетей не повлияла на результаты образовательного процесса 15.05.2022, 18:410 Швеция приняла официальное решение вступить в НАТО
15.05.2022, 18:225 Псковичам предлагают работу в патрульно-постовой службе 15.05.2022, 18:000 Фотофакт: Церковь Николая Чудотворца в Ремде на фоне звездного неба 15.05.2022, 17:400 Псковские полицейские запретили въезд в РФ более 200 иностранцам в 2021 году 15.05.2022, 17:210 Останки неизвестного красноармейца и женщины нашли в гдовской деревне Корытно
15.05.2022, 17:000 Комплексное наблюдение условий жизни населения проводят в Псковской области 15.05.2022, 16:410 Масштабные учения с участием военнослужащих стран НАТО начнутся в Эстонии 16 мая 15.05.2022, 16:190 Почти 140 коллективных средств размещения функционировало в Псковской области в 2021 году 15.05.2022, 16:080 Псковские дзюдоисты заняли призовые места на межрегиональном турнире в Гатчине
15.05.2022, 15:430 В России выявили минимум заражений коронавирусом с апреля 2020 года 15.05.2022, 15:180 В облздраве опровергли сведения об отсутствии противоэпилептических препаратов в аптеках Пскова 15.05.2022, 15:001 Псковская полиция предупредила о штрафах за незаконное использование иностранной рабочей силы 15.05.2022, 14:411 Борьбу с борщевиком под Себежем завершат до 15 июня
15.05.2022, 14:160 До +15°C прогреется воздух в Псковской области 16 мая 15.05.2022, 14:000 Президент Финляндии заявил, что его страна подаст заявку на членство в НАТО 15.05.2022, 13:380 Латвия остановит железнодорожную перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты 15.05.2022, 13:204 В псковском детсаду «Семицветик» усилили меры безопасности после жалобы
15.05.2022, 13:002 Отели Краснодарского края и Крыма снизили цены до 30% 15.05.2022, 12:450 Почти миллион рублей направят на ремонт мемориала на месте гибели Александра Матросова 15.05.2022, 12:250 Артснаряд нашли вблизи палкинской деревни 15.05.2022, 12:070 Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru