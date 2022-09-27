Политика

Антон Минаков о ДЭГ: Возможно, были мобилизованы бюджетники

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков на сессии регионального парламента 29 сентября поставил под сомнение результаты дистанционного электронного голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новости.

«Нет технической возможности зафиксировать нарушения, вызывают сомнения первые часы голосования в пятницу. Возможно, были мобилизованы бюджетники. Результаты электронного голосования мы для себя ставим под сомнение», - сказал он.

При этом Антон Минаков подчеркнул, что признаёт результаты выборов, а также поблагодарил избирателей за поддержку: ЛДПР в регионе заняла на муниципальных выборах третье место.

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Напомним, в сентябре в Пскове выборы в городскую Думу впервые прошли с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на участие в ДЭГ на выборах депутатов городской Думы подали 11 878 избирателей города Пскова.