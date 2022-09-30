Политика

Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания

Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания, которое состоится в среду, 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

По имеющейся информации, выборы назначат на 25 декабря.

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Напомним, ранее главу Пушкиногорского района Александра Баранова признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, Александр Баранов превысил полномочия главы муниципалитета в части банкротства МП ЖКХ Пушкиногорского района. Предполагается, что в результате был нанесен вред в размере 69 миллионов рублей, которые конкурсный управляющий взыскал с района.