Политика

Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска легендарного проекта Псковской Ленты Новостей «Рейтингомер», за которым чутко следят все публичные персоны.

Сегодня будем обозревать неделю, на которой в столице принимали в состав России новые территории, по всей стране продолжалась мобилизация, тем временем в наших палестинах происходили перемены в органах власти и МСУ, депутаты регионального парламента обсуждали проблемный ход социальной догазификации, а в некоторых партиях уже начали строить планы на выборы 2023 года, в том числе губернаторские. Кто тут набрал очки, а кто потерял позиции? Давайте разбираться.