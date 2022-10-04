Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз

Партия «Единая Россия» определит кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района после проведения праймериз. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.
Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.