Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз

Партия «Единая Россия» определит кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района после проведения праймериз. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Партия "Единая Россия" всегда участвует в выборах, какого бы уровня они не были: муниципальные, выборы в областное Собрание или выборы главы района. Мы всегда выставляем своего кандидата. Сейчас мы начинаем подготовку проведения предварительного голосования, потому что мы всегда советуемся с гражданами при выборе того или иного кандидата. Нашего кандидата после проведения предварительного голосования, так называемого праймериз, мы выставим непосредственно на выборы», – сказал Александр Козловский.