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Политика

Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз

04.10.2022 16:16|ПсковКомментариев: 0

Партия «Единая Россия» определит кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района после проведения праймериз. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

«Партия "Единая Россия" всегда участвует в выборах, какого бы уровня они не были: муниципальные, выборы в областное Собрание или выборы главы района. Мы всегда выставляем своего кандидата. Сейчас мы начинаем подготовку проведения предварительного голосования, потому что мы всегда советуемся с гражданами при выборе того или иного кандидата. Нашего кандидата после проведения предварительного голосования, так называемого праймериз, мы выставим непосредственно на выборы», – сказал Александр Козловский. 

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря. 

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Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

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Теги: #политика #пушкиногорский район #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы главы Пушкиногорского района - 2022 Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей
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