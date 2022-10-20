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Политика

Виктор Остренко о догазификации и транспортной доступности

20.10.2022 17:56|ПсковКомментариев: 0

О работе в округе №10, в который входят Красногородский, Палкинский, Печорский и Пыталовский районы, о догазификации и решении проблем граждан в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

 

- Какие проекты были реализованы исполнительной властью в этом году в вашем округе?

- Сложно перечислить все проекты, которые реализовывались на территории этих муниципальных районов. Так, например, в текущем году у нас выполнили работы на библиотечных площадках - создано три модельные библиотеки, что очень меня радует.

- Это все благодаря реализация национального проекта, верно?

- Да, благодаря национальному проекту «Культура». Подчеркну, что это не только ремонтные работы и обновление мебели, стеллажей, новые комплекты книг. Это и новые подходы к методической работе этих учреждений.

Несколько лет назад, когда в рамках деятельности ПАСЗР изучали опыт других субъектов (впереди всех была, кстати, Республика Коми) мы посмотрели, как это работает и как представлено в рамках городских муниципальных библиотек в Мурманске. Поэтому сопровождение этих проектов в Псковской области мне было уже понятно: с чем можно сравнивать, какие технологии и методики можно в этом плане перенимать у коллег.

- А что с транспортной доступностью островов Печорского района?

- Я очень рад, что завершается эпопея, связанная с транспортной доступностью островов в Печорском районе. Эту проблему поднимал еще несколько лет назад. Озвучивали это и на согласительной комиссии. И все время, конечно же, упирались в вопросы бюджетной обеспеченности для решения этого вопроса. Но я хочу поблагодарить правительство Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и его заместителя Василия Осипова за конструктивное взаимодействие в этом направлении.

И хочу сказать, что, наконец-то, решение вопроса будет завершено. Уже сейчас практически находимся в стадии завершения организации транспортной доступности. 

- Как обстоят дела с доступностью связи в приграничных регионах? Часто бывают ситуации, когда гости районов попадают в роуминг, что влечет за собой лишние траты на связь, но в рамках туристической поездки это особо не ощущается. Есть трудности?

- В прошлом году была такая проблема, она продолжается и сейчас. Все районы, входящие в мой избирательный округ - приграничные. Я инициировал в прошлом году парламентский час на тему доступности мобильной связи на этих территориях.

Во-первых, очень сильно перебивали связь передатчики зарубежных стран, что приводило к значительным затратам среди местных жителей, когда они попадали ненароком в зону роуминга.

Во-вторых, это отсутствие достаточного покрытия. Это отдаленные территории, это невозможность фактически доехать в сложных ситуациях скорой медицинской помощи, вызвать экстренную помощь, если таковая потребуется

Поэтому связь в нынешних условиях - это важная составляющая безопасности граждан. И мы этому уделяем внимание.

- Этим вопросом занимаетесь только вы или профильный комитет? Правительство Псковской области также принимает активное участие в помощи гражданам?

- Профильный комитет подключился, при содействии губернатора получены дополнительные средства на реализацию этих программ и решение указанных задач.

Это синергия совместной деятельности, которая позволяет достигать результатов.

- Сразу два парламентских часа были посвящены теме социальной догазификации. И, насколько я могу судить, ни один из ваших коллег не мог, что называется, по-хорошему похвастаться тем, что на территории выполняются в полном объеме работы по догазификации. У вас сразу четыре района, и, наверное, можно сравнить, где идут работы, а где нет?

- Удовлетворенности от реализации программы сейчас нет, потому что изначально, на мой взгляд, были слишком завышенные планки обязательств, которые взял «Газпром» на территории Псковской области для решения этого вопроса. Все знают количество населенных пунктов, особенности расселения, необходимость составления проектной документации и дальнейшей реализации всех этих вопросов за короткий период времени.

Мы неоднократно задавали в рамках парламентских часов вопросы, связанные с соблюдением графика и всех регламентов, которые были анонсированы.

- То есть работой не удовлетворены?

- Не могу сегодня подтвердить, что мы удовлетворены результатами этой работы. Поэтому второй раз в сентябре на парламентском часе нам пришлось вновь задавать вопросы.

Мы хотим, чтобы происходило ускорение и более четкое исполнение обязательств со стороны подрядных организаций и Газпрома. Поймите правильно, это достаточно важная социальная программа, которая была инициирована партией «Единая Россия».

Нам, конечно же, очень важно со своей стороны держать руку на пульсе, контролировать дальнейшую реализацию программы. И хочу вас уверить, здесь вопрос не в том, чтобы найти крайних, а в том, чтобы тот человек получил услугу со стороны обеспечивающей организации в максимально короткие сроки, согласно принятым решениям и подписанным документам.

Безусловно, мы находимся на стороне граждан и будем отстаивать их интересы.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #печорский район #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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