В работе главы Пскова важны все направления без исключения - Борис Елкин

В работе главы Пскова важны все направления без исключения. Такое мнение озвучил избранный на пост главы города Борис Елкин в рамках пресс-подхода на очередной 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава города заметил, что он бы не стал выделять определенные направления своей работы, поскольку «важны все, без исключения».
«Это и инфраструктурные проекты, которые мы начали реализовывать, это касается и социального направления, строительства и капитального ремонта школ. Эту работу мы будем продолжать, надеюсь, что в больших объемах. Мы для этого и работаем, чтобы реализовать масштабные проекты. Не раз отмечалось, что чем лучше мы работаем в рамках федерального финансирования, тем больше денег к нам приходит. Будем над этим активно работать», - резюмировал Борис Елкин.
Напомним, Бориса Елкина избрали главой Пскова сегодня, 3 ноября.