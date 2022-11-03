Политика

В работе главы Пскова важны все направления без исключения - Борис Елкин

В работе главы Пскова важны все направления без исключения. Такое мнение озвучил избранный на пост главы города Борис Елкин в рамках пресс-подхода на очередной 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году принята новая система управления в Пскове. Теперь глава администрации упраздняется и становится главой города. Помимо тех полномочий и функций, которые были у главы администрации, они приобретают новые вкусы. В части главы города работы становится больше. Это связано с взаимодействием с органами власти, международным взаимодействием. Основное направление остается то же. Мы работаем на благо граждан, для развития инфраструктуры на социальных объектах, а также для улучшения качества жизни горожан», - сказал Борис Елкин.

Глава города заметил, что он бы не стал выделять определенные направления своей работы, поскольку «важны все, без исключения».

«Это и инфраструктурные проекты, которые мы начали реализовывать, это касается и социального направления, строительства и капитального ремонта школ. Эту работу мы будем продолжать, надеюсь, что в больших объемах. Мы для этого и работаем, чтобы реализовать масштабные проекты. Не раз отмечалось, что чем лучше мы работаем в рамках федерального финансирования, тем больше денег к нам приходит. Будем над этим активно работать», - резюмировал Борис Елкин.

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Напомним, Бориса Елкина избрали главой Пскова сегодня, 3 ноября.