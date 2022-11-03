Политика

Бориса Елкина избрали главой Пскова

Бориса Елкина избрали на пост главы города Пскова. Об этом с очередной 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая проходит сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Желание принять участие в конкурсе на замещение должности главы Пскова изъявили два кандидата – глава администрации Пскова Борис Елкин и заместитель главы Псковского района Святослав Колинко.

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Конкурс на замещение должности главы города Пскова организовывала и проводила конкурсная комиссия в составе шести человек. Половину членов конкурсной комиссии назначала Псковская городская Дума, а другую половину - губернатор Псковской области. Победителя определяли на сессии по итогам тайного голосования. По итогам конкурса на замещение должности главы Пскова Елкин получил максимальное число баллов - 33, Колинко - 28 баллов.

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На сессии присутствовали 24 депутата из 25. Кандидатуру Бориса Елкина поддержали 23 депутата, Святослава Колинко – 0.

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В Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.