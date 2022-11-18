Политика

Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области

В субботу, 19 ноября, в Пскове прошло очередное заседание бюро комитета областного отделения КПРФ. Как сообщил Псковской Ленте Новостей первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко, на заседание были приглашены руководители комитетов местных отделений КПРФ.

Перед началом мероприятия глава регионального отделения организации проинформировал присутствующих о недавно прошедшем пленуме ЦК КПРФ и совещании руководителей региональных отделений компартии.

На заседании бюро обкома был рассмотрен вопрос о подготовке к избирательным кампаниям 2023 года. По словам Петра Алексеенко, коммунисты приняли решение все-таки участвовать в выборах и губернатора Псковской области, и глав ряда районов. Ранее на этот счет в обкоме давались противоречивые комментарии.

По итогам сегодняшней встречи местным отделениям партии рекомендовано представить свои предложения по кандидатурам на пост губернатора до 1 января. Предложения по кандидатурам на должности глав районов будут приниматься до 1 марта 2023 года.

Кроме того, на бюро были рассмотрены вопросы об организации партийно-политической учебы в Псковском областном отделении КПРФ в 2022-2023 г.г., создании Координационного совета лево-патриотических общественных организаций Псковской области и о созыве VIII совместного Пленума комитета и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ. Мероприятие пройдет 10 декабря. Кроме того, коммунисты утвердили текст заявления бюро обкома «О недопустимости роста тарифов на услуги ЖКХ».