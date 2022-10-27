Политика

Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники

До очередных губернаторских выборов в Псковской области осталось меньше года. Они должны пройти в сентябре 2023-го - и это будет уже шестая избирательная кампания такого уровня в новейшей истории нашего региона.

В прежние времена в конце года, предшествующего выборному, уже начиналась движуха, пусть и заметная только заинтересованным наблюдателям: потенциальные кандидаты проявлялись на местности, начинали подготовку, вели процесс согласований, обивали пороги в полпредстве в Санкт-Петербурге и администрации президента в Москве.

И потом кто только не приезжал в Псков, чтобы попытать удачи на выборах - отставные генералы, сенаторы-мультимиллионеры, действующие и бывшие депутаты Госдумы и т.д.

Всё это давало обозревателям пищу для размышлений и повод говорить о стартовавшей неофициальной избирательной кампании. В последние годы ситуация изменилась - совершенно иной стала сама политическая система, изменились правила игры, а вместе с ними и действия потенциальных участников будущих выборов - каждый хоть сколько-нибудь разбирающийся в современной российской политике понимает, что без полученного на самом верху согласования даже пытаться заявиться на губернаторские выборы бессмысленно. Как бы то ни было, Псковская Лента Новостей, верная многолетней традиции внимательно следить за событиями в региональной политике и анализировать важнейшие процессы, начинает серьезный разговор о предстоящей избирательной кампании - главных региональных выборах. Давайте попробуем вместе разобраться, что ждет политический класс Псковской области и вместе с ним всех жителей региона, а также рассмотрим возможные сценарии развития событий.

Быть или не быть?

Прежде всего обозначим сценарий, при котором никаких выборов в России не будет - теоретически их могут отменить под предлогом сложной внешне- и внутриполитической ситуации. Аргументы здесь понятны: в условиях проведения СВО, беспрецедентного обострения в отношениях России и Запада, частичной мобилизации, военного положения на части территории РФ и вообще когда мир находится чуть ли не на пороге Третьей мировой, не стоит проводить выборы, тем самым давать шанс недоброжелателям раскачать лодку и дестабилизировать ситуацию. Подобные разговоры ведутся, время от времени такие предложения озвучиваются в СМИ - и более того, известно, что в высоких кабинетах федеральной власти возможность отмены или переноса выборов обсуждалась. Думаю, что какая-то часть общества это решение даже поддержала бы, другая - просто не заметила бы, как не замечает и игнорирует проводящиеся выборы. Так что вовсе исключать такой сценарий, разумеется, нельзя.

Однако, по мнению многих экспертов, отмена выборов (будь такое решение принято) имела бы негативные последствия для государственной системы, внутренней и внешней политики. Ибо это решение свидетельствовало бы, что есть проблемы - раз власти идут на отмену выборов, которые являются важнейшей составляющей политической системы. То есть это решение воспринималось бы как свидетельство нестабильности и даже как проявление слабости, а власть, напротив, всегда и везде стремится демонстрировать силу и то, что у нее всё под контролем, всё идет по плану и «ничто нас не может вышибить из седла». Вполне закономерно, что в 2022-м на фоне разговоров о возможности отмены (переноса) выборов в Кремле прямо заявили, что этого даже не обсуждают - как мы знаем, все сентябрьские выборы состоялись, уверенную победу по итогам голосования одержала «Единая Россия».

Следует напомнить, что и президент России Владимир Путин неоднократно делал заявления в том смысле, что только граждане вправе решать, кто достоин представлять их в органах власти. «Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан нашей страны», - говорил президент.

Мы опросили ряд экспертов, как в регионе, так и в федеральном центре. Прогноз - 80 на 20 в пользу того, что выборы будут проводить.

Всё это и дает нам основания прогнозировать, что по пути отмены выборов власть не пойдет. По крайней мере, в том случае, если общая ситуация не претерпит кардинальных изменений и, скажем, не будет введен некий особый правовой режим, при котором проведение выборов просто невозможно по закону.

Губернатор идет на второй срок

Действующий глава региона - непременный участник выборов в Псковской области. Так было всегда - хоть в 1990-е и начале 2000-х, когда выборы были конкурентными и кандидаты от оппозиции (Евгений Михайлов и Михаил Кузнецов) дважды в 1996 и 2004 годах сносили своих главных оппонентов (Владислава Туманова и того же Михайлова), хоть в 2010-е, когда действующие руководители (Андрей Турчак в 2014-м и Михаил Ведерников в статусе врио губернатора в 2018-м) побеждали.

Почти наверняка так будет и в 2023 году. Напомню, ранее Михаил Ведерников уже давал понять, что намерен продолжать деятельность на посту главы Псковской области. «Работы еще очень-очень много. Поэтому буду продолжать делать всё для того, чтобы до конца моего губернаторского срока оправдать доверие жителей региона. А если люди поддержат, пойду и на второй срок», - говорил губернатор более года назад.

Оснований полагать, что в мотивации губернатора к продолжению работы в Пскове за прошедшее время произошли существенные изменения, нет.

Дополнительное подтверждение планов идти на второй срок видим и в назначении вице-губернатором Александра Серавина - политического консультанта, президента Ассоциации электронной электоральной политики, работавшего с властями Псковской властью на всех выборах последних лет и призванного в «политруки» правительства в том числе для того, чтобы обеспечить в сентябре 2023-го высокий результат.

«Александра Игоревича знаю много лет. Он настоящий профессионал своего дела с большим практическим опытом, который хорошо знаком с общественно-политической ситуацией и у нас в регионе, и на Северо-Западе России в целом. Вызовов сегодня много, но уверен, что со всеми поставленными задачами новый заместитель губернатора успешно справится», - говорил Михаил Ведерников, представляя своего нового зама по внутренней политике и, очевидно, подразумевая перед вызовами и задачами те, что будут актуальны в год губернаторских выборов.

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Однако тут важен вопрос поддержки губернатора со стороны федерального руководства - то есть глава области может и хотеть продолжать работу, но в Москве могут считать иначе. И если вспомнить историю, то едва ли не всегда излюбленной темой в псковской политической тусовке был вопрос отношения администрации президента к действующим на тот момент губернаторам - практически всегда гадатели на кремлевской гуще искали и находили приметы того, что столичные кураторы нашего региона чем-то недовольны, уже посылают некие сигналы, вдобавок, отмечали местные знатоки, эксперты в очередном рейтинге выживаемости губернаторов поставили псковскому главе неуд - значит, «что-то такое они там знают». Повторюсь, так неоднократно бывало прежде - но сейчас всё по-другому. Как свидетельствуют результаты социологических исследований, рейтинг губернатора и власти в целом в регионе достаточно высокий. Все выборы последних лет - от муниципальных до общеобластных в рамках федеральных кампаний - команда губернатора уверенно выигрывает. Каких-то серьезных социально-экономических проблем, управленческих провалов, политических конфузов, резонансных историй, которые повлияли бы на решение Москвы, за эти годы не случилось. Разумеется, болевых точек много - это касается и уровня доходов населения, и демографической ситуации, и многих других вещей, из-за чего наша область неизменно находится в нижней части большинства общероссийских рейтингов едва ли не по любому критерию, но тут надо понимать, что всё это - застарелые беды, наследие предыдущих десятилетий. Конечно, не всё гладко в этом административном хозяйстве: бывают тут и косяки со стороны отдельных чиновников, за которые потом приходится извиняться и исправлять ошибки, и, мягко говоря, не очень грамотная политика в сфере госпропаганды, часто вызывающая раздражение у части общества. Есть проблемы, связанные и с вводом в строй ряда инфраструктурных объектов, которые по тем или иным причинам, в основном из-за срыва работ подрядчиков, до сих пор не закончены. Однако подобные истории имеют место в каждом российском регионе. Не было у Михаила Ведерникова никаких публичных выговоров со стороны руководства страны, даже шутливых комментариев или строгих вопросов, которые могли бы повлиять на позицию центра. Естественно, за пять лет всякое бывало - как говорилось в фильме про губернаторские выборы в современной России, «у кого из нас мост не падал», но всё это имело локальное значение и не получало федерального звучания.

При этом финансовая поддержка региона в последние годы находится на достаточно высоком уровне, бюджет региона растет год от года. В целом, если ориентироваться на традиционные индикаторы отношения Центра к региональному руководству, то можно говорить об очевидной поддержке в Москве Михаила Ведерникова, который, напомню, достаточно часто встречается и с замруководителя кремлевской администрации - куратором внутренней политики Сергеем Кириенко, и с другими высокопоставленными руководителями федерального уровня.

Показательный момент: составители рейтингов выживания не включают его в т.н. «красную группу» глав регионов, которым, по мнению экспертов, есть отчего переживать в плане карьерных перспектив.

Кроме того, у Михаила Ведерникова, в отличие от его предшественников, просто не видно серьезных оппонентов, которые, с одной стороны, были бы заинтересованы в его дискредитации, с другой стороны - имели бы ресурсы, необходимые для проведения «спецопераций» против главы региона. Информационные вбросы - вроде недавнего тиражирования в федеральных телеграм-каналах сообщения о якобы имеющихся в Москве планах «сослать» в Псков экс-главу упраздненного Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарину Догузову - выглядят несерьезно и неправдоподобно. Так что не боясь ошибиться, можно сделать прогноз: Михаил Ведерников, получив поддержку федерального центра, вновь пойдет на выборы в качестве кандидата от «Единой России» (и вполне вероятно, что в поддержку кандидата выступят представители некоторых других партий). Вероятность такого сценария, по мнению опрошенных нами экспертов, около 90% - а оставшиеся 10% закладываются на то, что жизнь, как давно известно, полна неожиданностей, а политическая - тем более: в ней всегда есть место ротационным процессам и другим непредсказуемым факторам. да и потом - может быть, мы здесь в Пскове чего-то и не знаем.

Вся кандидатская рать

Кто может если не бросить фавориту перчатку вызова, то, по крайней мере, выйти на выборную дистанцию? Здесь следует напомнить, что в прежние времена на губернаторские кампании в Псков приезжали многочисленные кандидаты из-за пределов региона, появление некоторых из них и вброс на выборы значительных ресурсов оказывали серьезное влияние на ход и результаты тех кампаний. Однако в настоящее время повторение подобного представляется невозможным. Когда вертикаль власти возведена в абсолют, по правилам игры каждый участник губернаторской кампании должен просочиться через непреодолимый для оппозиции муниципальный фильтр и в целом на выборах любого уровня нет места несистемным элементам, появление на важнейших региональных выборах некого залетного персонажа просто нереально.

Наверняка по составу участников выборы-2023 будут походить на кампанию 2018 года, когда наряду с врио губернатора - кандидатом от ЕР в списке было еще четыре претендента, и все из числа местных - от КПРФ, ЛДПР, «Партии пенсионеров» и «Партии роста».

Для того, чтобы выборы выглядели легитимными, должен быть набор кандидатов от системных партий. А раз так, то, по законам этого выборного жанра, среди участников забега в 2023-м мы увидим представителей ряда политических объединений.

Во-первых, среди участников кампании почти наверняка будет кандидат от КПРФ, сохраняющей статус «партии №2» и позиционирующей себя главной оппозиционной силой. Напомню, что по итогам выборов 2014 и 2018 годов кандидаты от компартии (соответственно, ныне покойный экс-первый секретарь обкома Александр Рогов и региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев) занимали вторые места. С одной стороны, они значительно уступали победителям, с другой - представляли партию на главных региональных выборах и подтверждали статус-кво. Логично было бы предположить, что коммунисты выставят своего кандидата и на выборы в 2023-м - тем более, что прошедший 1 октября пленум псковского обкома КПРФ постановил «начать работу по подбору и подготовке кандидатур на выборы губернатора области».

Однако вскоре вернувшийся из Питера с совещания с участием партийного руководства первый секретарь обкома Петр Алексеенко в радиоэфире ПЛН FM заявил, что, во-первых, формат участия-неучастия коммунистов в губернаторских выборах и уж тем более конкретные кандидатуры не обсуждались. Во-вторых, по мнению лидера псковских коммунистов, «результат уже известен», поэтому он предложил (оговаривая, что в существующих реалиях это невозможно): может, лучше в неспокойное и тревожное время сэкономить средства - если наш губернатор не против быть губернатором еще пять лет, и если президент не против, то просто провести переназначение на новый срок. В-третьих, отвечая на вопрос о возможности поддержки коммунистами кандидатуры Михаила Ведерникова, Петр Алексеенко заявил: «Больших претензий к работе губернатора у нас нет - работает честно, добросовестно, в пределах тех возможностей, которые ему доступны и определены». Таким образом, вопрос участия коммунистов в кампании 2023 года поставлен на паузу - можно предположить, что в итоге на выборы зюгановцы пойдут. Но, как и в 2018-м, рисковать не будут и сделают ставку не на вызывающего изжогу у властей бунтаря-радикала, второго секретаря обкома и руководителя фракции КПРФ в областном Собрании депутатов Дмитрия Михайлова.

Он, очевидно, хотел бы стать кандидатом от партии на главных региональных выборах, но очевидно, что не пройдет тех самых согласований, к тому же многих раздражает, в том числе внутри партии, где ему указывают на ряд допущенных ошибок, недостатков и неразборчивость в связях, из-за чего коммунисты несли репутационные потери. С учетом всего сказанного можно предположить, что выбор в обкоме сделают на кого-то более системного и умеренного. Притом, что кадровая скамейка в КПРФ достаточно короткая, ряд кандидатур есть, в том числе сам первый секретарь обкома Петр Алексеенко. Да и имеющего опыт участия в губернаторской кампании Аркадия Мурылева не стоит сбрасывать со счетов.

Во-вторых, своего кандидата на выборы обязательно выдвинет ЛДПР. В 2014-м и 2018-м партию представляли региональные координаторы в Псковской области Сергей Макарченко и Антон Минаков. Последний (в 2018-м по итогам голосования он стал третьим), вероятно, и будет выдвинут в следующем году. Антон Минаков может побороться если не за победу, то за более высокий процент. Если он видит свою дальнейшую карьеру по партийной линии - надо показывать активность.

Отмечу, что окончательного решения по кандидатуре пока не принято - как говорят в партии, выбирать будут из тройки потенциальных претендентов, в которую, помимо Минакова, могут войти депутат Государственной Думы, куратор Псковской области по партийной линии Сергей Леонов и депутат Псковской городской думы, координатор ЛДПР в областном центре Сергей Литвиненко.

В-третьих, возможно выдвижение на выборы кандидата от «Справедливой России - За правду». Руководитель регионального отделения партии, депутат областного Собрания Олег Брячак участвовал в кампании 2014 года и занял тогда третье место.

В 2018-м эсер принял решение в выборах не участвовать, публично выразив поддержку врио губернатора Михаилу Ведерникову. Вернется ли кандидат от СР-ЗП в число участников губернаторских выборов, зависит от того, нужен ли он будет на этих выборах. Если демиурги политического процесса в регионе посчитают, что участие такого кандидата - да, необходимо, то выдвинется. При этом проблем фавориту создавать не будет. Если участие такого кандидата будет сочтено бессмысленным или даже вредным, то и выдвигать его не будут.

Достаточно сложная ситуация у псковского «Яблока». В 2014-м и 2018 годах кандидаты от партии выдвигались, но не сумели преодолеть муниципальный фильтр. Будут ли яблочники заявляться на выборы в следующем году неизвестно.

Как сообщил ПЛН руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг, принципиальное политическое решение об участии либо неучастии псковского «Яблока» в выборах губернатора будет принимать региональный совет партии во втором квартале 2023 года. Сам Лев Шлосберг участвовать в кампании в качестве кандидата не сможет - он лишен такого права из-за причастности к деятельности организации, признанной в России экстремисткой - весь 2023 год он будет находиться в «кандидатском отпуске». В окружении лидера псковских яблочников в настоящее время фактически нет людей, которые подходили бы под этот статус «кандидат на пост губернатора». Депутат областного Собрания от партии Артур Гайдук уже сделал заявление, что не планирует участвовать в выборах главы региона. «Не вижу себя на должности, подобной губернаторской - на административной работе. Я никогда таким не занимался», - пояснил Артур Гайдук.

Достаточно сложно представить в этом амплуа и педагога, депутата Псковской городской Думы от «Яблока» Татьяну Пасман. Теоретически таким кандидатом мог бы стать депутат Гдовского районного собрания, глава фермерской ассоциации Александр Конашенков, однако в этом году он не рискнул пойти на выборы главы даже в своем родном районе - вряд ли решится на участие от оппозиционной партии на губернаторских выборах. Существует еще вариант привлечения «попутчика» - прием, который псковские яблочники не раз использовали на выборах (вспомнить хотя бы Виталия Аршинова, избранного в 2017-м главой Плюсского района и затем отправленного «Яблоком» на губернаторские выборы). Однако такие «аксакалы» перевелись, да и время другое - каждый понимает, что участие в выборах в статусе кандидата от «Яблока» - это определенный риск, а шансы на прохождение муниципального фильтра (не говоря уже про общий успех) иллюзорны.

Галерею потенциальных кандидатов завершает группа представителей так называемых «малых партий», которые эксперты относят к числу «спойлеров» (справедливости ради отмечу, что от этого статуса сами кандидаты всегда открещиваются). Среди них - уже имеющий опыт участия в губернаторских выборах-2018 руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, заместитель председателя Псковской городской Думы, председатель областного отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов и депутат областного Собрания от «Новых людей», председатель регионального отделения партии Андрей Маковский. Каждый из них (или даже все вместе - если потребуется) может быть обеспечен подписями депутатов и глав районов, необходимыми для прохождения муниципального фильтра.

Муниципальный фильтр, ДЭГ и трехдневное голосование

Муниципальный фильтр - иначе говоря, предусмотренная законом процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов - по-прежнему остается действенным способом отсечения от выборов любых несистемных элементов. Ни одна из оппозиционных партий в Псковской области не может похвастаться тем, что имеет необходимое количество депутатов в районах и может самостоятельно преодолеть предвыборный барьер. А раз так - все в этом смысле зависимы от «Единой России», у которой депутатов столько, что хватит, чтобы обеспечить прохождение не одного кандидата. То есть партия власти может согласовать или не согласовать участие кандидата от других политических объединений. При такой схеме у любой партии нет поля для маневра. Всегда надо идти к единороссам, договариваться, идти на компромиссы. Таким образом, такой кандидат ограничен в возможностях, некоторые и вовсе убеждены, что изначально он - не конкурент.

Псковская Лента Новостей неоднократно писала о проблеме муниципального фильтра и необходимости оппозиционных партий увеличивать число своих депутатов в городах и районах. Увы, оно, наоборот, сократилось - по разным причинам: степень представительства КПРФ в районных собраниях и городских думах снижается во многом в силу объективных причин - ухода пожилых людей, традиционно составляющих ядро электората компартии, у «Яблока» - из-за противодействия со стороны власти, а эсеры фактически сами «слили» за последние годы прежде заработанное. В отличие от оппозиции, «Единая Россия» за последние годы увеличила число своих депутатов в муниципальных образованиях.

Отменить муниципальный фильтр можно только на федеральном уровне, на региональном - возможно только снизить планку. Соответствующие инициативы уже выдвигались, об очередной недавно заявили в региональном отделении ЛДПР. Мол, давайте снизим порог, это позволит пройти большему количеству кандидатов и сделать выборы более легитимными. Вероятно, соответствующее предложение будет внесено в областное Собрание депутатов в ноябре, однако почти наверняка оно не получит поддержки парламентского большинства. Во фракции ЕР уже заявили, что «ничего менять не надо».

Предположу, что и в целом избирательная кампания 2023 года будет проходить в той же стилистике, что и другие выборы последних лет. То есть вполне вероятна юридическая зачистка (конечно, если это вообще понадобится) и тотальное административное присутствие. Что касается самого формата голосования, то скорее всего оно будет трехдневным и вновь будет использоваться технология ДЭГ. Напомню, что впервые в истории нашего региона дистанционное электронное голосование было применено в этом году на выборах депутатов Псковской городской Думы. Опыт был признан успешным. Отмечу, что в начале октября перспективу применения ДЭГ на выборах 2023 года обсуждалась на встрече Михаила Ведерникова и председатель областной Избирательной комиссии Игоря Сопова.

По мнению губернатора, система хорошо себя зарекомендовала, и опыт применения ДЭГ необходимо масштабировать. Планируется, что в следующем году электронным способом голосования смогут воспользоваться все жители Псковской области, в том числе и на муниципальных выборах.

Резюмируя сказанное, следует сказать, что из октября 2022-го победа кандидата от партии власти на губернаторских выборах в следующем году представляется фактически гарантированной. Однако надо понимать, что мы рассматриваем ситуацию, сложившуюся на данный момент. При этом положение не статично, постоянно происходят изменения - и сейчас просто невозможно предсказать, что будет с социально-экономическим положением и самочувствием граждан (а в этой связи озвучиваются и весьма пессимистичные прогнозы), как долго еще продлится СВО, какие изменения будут происходить во внешней политике - всё это, а также многие другие факторы способны повлиять на процессы, происходящие во внутренней политике, в том числе на губернаторские выборы. В любом случае Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за событиями, анализировать процессы общественно-политической жизни в рамках большого проекта, посвященного выборам-2023.

Александр Савенко