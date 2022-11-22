Политика

Татьяну Васильеву назначили заместителем главы администрации Псковского района

Татьяна Васильева назначена заместителем главы администрации Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Татьяна Васильева родилась в Великолукском районе, окончила Псковский государственный педагогический институт имени Кирова в 1991 году по специальности «Учитель географии и биологии средней школы».

С октября 2006 года начала свою трудовую деятельность в Центре развития творчества детей и юношества Псковского района, была в должности заместителя директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. С 15 февраля 2011 года по 15 ноября 2022 года - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества и молодежи Псковского района».

В статусе заместителя главы Татьяна Васильева планирует, организует и контролирует реализацию полномочий администрации района по вопросам социальной сферы.

Ранее сообщалось, что Елена Жгут назначена заместителем главы администрации Псковского района с 14 ноября.