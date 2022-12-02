Политика

Новую структуру аппарата администрации утвердили в Пскове

Новую структуру аппарата администрации утвердили в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

«В целях повышения эффективности и качества управления администрацией города Пскова, в соответствии с решением Псковской городской Думы от 25 ноября 2022 № 125 "Об утверждении структуры администрации города Пскова", руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования "Города Псков", утвердить структуру аппарата администрации города Пскова», - говорится в тексте документа.

Так, комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова переименовывается в комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2022 года.

Согласно документу теперь структура аппарата администрации Пскова выглядит следующим образом: