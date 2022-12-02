Новую структуру аппарата администрации утвердили в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
«В целях повышения эффективности и качества управления администрацией города Пскова, в соответствии с решением Псковской городской Думы от 25 ноября 2022 № 125 "Об утверждении структуры администрации города Пскова", руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования "Города Псков", утвердить структуру аппарата администрации города Пскова», - говорится в тексте документа.
Так, комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова переименовывается в комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2022 года.
Согласно документу теперь структура аппарата администрации Пскова выглядит следующим образом:
управляющий делами администрации города Пскова,
заместитель управляющего делами администрации города Пскова,
отдел «Секретариат администрации города Пскова»,
комитет правового обеспечения администрации города Пскова,
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пскова,
специальный отдел администрации города Пскова,
комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова,
административно-хозяйственный отдел администрации города Пскова,
организационный отдел администрации города Пскова,
отдел администрации города Пскова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
комитет информационных технологий администрации города Пскова,
отдел кадровой работы администрации города Пскова,
комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова,
отдел по работе со средствами массовой информации администрации города Пскова,
экспертно-аналитический отдел администрации города Пскова,
отдел по размещению некапитальных объектов администрации города Пскова,
отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации города Пскова,
отдел муниципальных закупок администрации города Пскова.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор