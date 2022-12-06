Политика

Поправки в закон «О ветеранах» оценил депутат Госдумы Александр Козловский

Поправки в федеральный закон «О ветеранах» прокомментировал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас, когда идет специальная военная операция, эти поправки были направлены на то, чтобы охватить как можно большую часть тех военнослужащих и добровольческих бригад, которые выполняют задачи, защищая нашу Родину. Поэтому поправки были внесены для того, чтобы их также признать участниками боевых действий», – отметил Александр Козловский.

Поправки касались волонтерских движений, тех специалистов, инженеров, которые работали в боевых условиях: ремонтировали оборудование или электрические сети.

«Много гражданских лиц выполняли свою работу в боевых условиях. Поэтому, конечно, эти поправки очень важны, чтобы отдать им должное, ну и обезопасить, сделать будущее и более прозрачным, и, скажем, справедливым», – пояснил гость студии.