Поправки в закон «О ветеранах» оценил депутат Госдумы Александр Козловский

Поправки в федеральный закон «О ветеранах» прокомментировал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Поправки касались волонтерских движений, тех специалистов, инженеров, которые работали в боевых условиях: ремонтировали оборудование или электрические сети.
«Много гражданских лиц выполняли свою работу в боевых условиях. Поэтому, конечно, эти поправки очень важны, чтобы отдать им должное, ну и обезопасить, сделать будущее и более прозрачным, и, скажем, справедливым», – пояснил гость студии.