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Политика

«Гонки по вертикали»: Кто тут против губернатора, ЦК цыкает, «У нас Бут - и мы крепчаем»

13.12.2022 14:16|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска. 

«Силы есть, область люблю». Михаил Ведерников в эфире ПЛН FM объявил о готовности пойти на второй губернаторский срок. Какой будет избирательная кампания 2023 года и кого против действующего главы может выдвинуть псковская оппозиция?
Обком КПРФ на пороге перемен. Чего ждать псковским коммунистам Петру Алексеенко и Дмитрию Михайлову от федерального партийного руководства, а именно - от первого заместителя Геннадия Зюганова Юрия Афонина и компании.
Праздник на улице жириновцев. В Москве прошел слет ЛДПР, в партию приняли обмененного у американцев Виктора Бута, а псковские делегаты встретились с новым лидером «либерал-демократов» Леонидом Слуцким. Есть ли тут повод для оптимизма? 

Вопреки традиции начнем сегодня с наблюдений за природой. Как говорится - «и о погоде». За окном валит снег, и уже не первый день. Псковская область как и в целом европейская часть России, вся во власти стихии. Сильные снегопады, метели, гололед, отключения энергии - всё это для властей и коммунальных служб время серьезных испытаний, проверка на прочность. Пока справляются, а что будет дальше - посмотрим. Обо всех новостях по этой, самой актуальной сейчас, теме читайте на сайте Псковской Ленты Новостей, а глас народа на тему удовлетворенности псковичей уборкой снега во дворах смотрите в опросе ПЛН-ТВ. 

Пока ноги журналистов, наблюдателей за региональной политикой и всех-всех-всех утопают в декабрьских сугробах 2022-го, головы региональных политиков уже в следующем году, мысли тут - о выборах 2023-го. Как мы не раз отмечали, подготовка к главной региональной избирательной кампании - губернаторской - уже началась. А на минувшей неделе прозвучало заявление, после которого эксперты уверенно заключили: мол, всё с этими выборами понятно, интриги больше нет. Губернатор Михаил Ведерников в студии ПЛН FM подводил итоги года в проекте «Обратный отсчет», говорил о планах и, отвечая на вопрос ведущего Максима Костикова,  прямо и четко, без каких-то попыток уйти в сторону и напустить тумана, объявил о готовности пойти на второй срок. 

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Силы есть, желание есть. Псковскую область люблю, понимаю, что нужно делать, как нужно делать. Если президент доверит, и жители Псковской области поддержат, я с удовольствием применю себя здесь на благо жителей нашего региона.

Вот так это было. Главное политическое заявление недели мы уже подробно обсудили в программе «Сообразим на троих», говорили о нем и в других эфирах - так что не стану подробно повторяться. Отмечу главное: всё это достаточно ожидаемо. ПЛН еще по осени, давая старт спецпроекту, посвященному выборам, напоминала: действующий глава региона - непременный участник избирательных кампаний в Псковской области. Так было всегда - на всех пяти выборах губернатора в новейшей истории, начиная с 1996-го. Предположили мы тогда, что так будет и в 2023-м - как видим сейчас, не ошиблись в прогнозе. Победа кандидата от партии власти представляется практически гарантированной, результат предрешен, так происходит всегда и везде, и на предыдущих выборах в Псковской области в 2018-м мы тоже это наблюдали.

Желающие могут обратиться к результатам кампании 2018 года - у Ведерникова больше 70 процентов, у кандидата от КПРФ Аркадия Мурылева - меньше 14, у представителя ЛДПР Антона Минакова - пять процентов с копейками. А всего кандидатов было пять. Эту информацию можно воспринимать не просто как справочную - велика вероятность, что состав участников выборов в следующем году будет практически тем же самым - Ведерников, Мурылев, Минаков, «вечный кандидат» Игорь Романов от «Партии роста».

- О! Какие люди, и без охраны! («Москва слезам не верит»)

Такая вот политическая стабильность, предсказуемость и уверенность в завтрашнем дне. Впрочем, о потенциальных участниках кампании от системной оппозиции мы сегодня еще скажем, а сейчас - после того, как мы вроде как отказали грядущей кампании в возможности неожиданных поворотов - давайте сделаем шаг назад. И скажем вот о чем. Кампания простой не будет: по прогнозам Министерства экономического развития и Центробанка, именно на 2023 год придется пик спада экономики. А что касается общественных настроений, которые, конечно же, влияют на внутреннюю политику, то тут наблюдается «высокая волатильность», проще говоря - высокая изменчивость. И потом - оппозиция, какая бы она ни была,  тоже может удивить. Зарубежные примеры последних лет свидетельствуют: в, казалось бы, благоприятной для власти ситуации оппозиция может найти победную стратегию, например, отказавшись от дискуссий по проблемам «высокой политики» и акцентируя внимание на темах бедности и локальных, актуальных для населения, проблем. И это не то, что просто мое мнение, а буквально цитаты из выступлений политтехнологов на большом семинаре в Москве, который для руководителей региональных избирательных штабов, технологов и представителей медиаблоков проводил центральный аппарат «Единой России». Как пишет «Коммерсант», в первую очередь обучение было посвящено региональным выборам 2023 года, основным вызовам и задачам нового избирательного цикла. ЕР ставит целью добиться победы своих кандидатов на выборах губернаторов в первом же туре.  Вот об этом говорили и замсекретаря Генсовета «Единой России», ну то есть зам Андрея Турчака Сергей Перминов, и президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Имена обоих, к слову, на неделе упоминались и в публикациях на тему свежего рейтинга ведущих российских политтехнологов - его опубликовали «Новые известия», среди лидеров много знакомых имен.

В ТОП-10 общероссийского рейтинга заместителей глав регионов по внутренней политике вошел псковский вице-губернатор Александр Серавин.

Также в списке еще один «солдат Турчака», в прошлом сотрудник областной администрации, а ныне партийный функционер Роман Романов, и тоже не чуждый Псковской области политтехнолог Евгений Минченко. Когда-то он работал с псковскими региональными властями, вообще сотрудничал с «Единой Россией», а сейчас учит, как выживать в новых политических условиях другую партию - об этом подробнее в следующем блоке нашей программы.  

Сегодня, 13 декабря, отмечает свой день рождения ЛДПР. К очередной днюхе приурочен всероссийский слет в Колонном зале Дома союзов - одно из первых больших мероприятий, которое партия проводит без ушедшего в мир иной Владимира Жириновского. Его на мероприятиях в столице вспоминают постоянно, даже слушают песни в его исполнении, собственно, слет и начался с возложения цветов на могилу экс-председателя ЛДПР. Общая мысль: как бы тяжело ни было после ухода «отца-основателя», партия должна жить и становиться сильнее. Понятно, что жизнь продолжается - и у ЛДПР теперь новые главные действующие лица. Председатель - депутат Госдумы Леонид Слуцкий (не путать с тезкой и однофамильцем - известным футбольным тренером). Одним из фронтменов партии может стать принятый вчера в ряды ЛДПР Виктор Бут, в недавнем прошлом узник американской тюрьмы, которого на днях обменяли на баскетболистку Грайнер. Не стану рассуждать на тему, поможет ли появление Бута партии, и не буду обращаться к истории появления в различных партиях не профессиональных политиков, а просто известных персон, спортсменов, артистов, блогеров. Важнее тут другое:  как партия будет выживать без своего пламенного вождя, сможет ли адекватно отвечать на вызовы и угрозы. Вопрос по-прежнему открытый. Собственно, одной из главных целей мероприятия и было заявлено проведение «идеологического мозгового штурма». Приглашенный на слет эксперт Евгений Минченко сначала отдал дань пророческому дару Владимира Жириновского и тому, что он и «после смерти выигрывает выборы», а потом объяснил, что новым поколениям россиян общую идеологию навязать невозможно, и посоветовал ЛДПР найти подход к молодым группам избирателей, в том числе с помощью работы в Telegram. 

- Пойми, студент, сейчас к людям надо помягше. А на вопросы смотреть - ширше! («Операция Ы и другие приключения Шурика»).

Что касается псковских делегатов, то на слете побывали руководитель регионального отделения ЛДПР Антон Минаков и партийный координатор по городу Пскову Сергей Литвиненко. Они встретились с новым председателем партии, аудиенция продолжалась около часа, работа псковских элдэпээровцев получила высокую оценку. Помимо прочего, обсудили будущие выборы губернатора. Антон Минаков заручился поддержкой лидера партии, проговорили стратегию будущей кампании - напомню, что задача перед кандидатами от ЛДПР на выборах любого уровня ставится такая - быть вторыми. То есть цель - обойти КПРФ, которая традиционно носит этот титул «партия №2». 

Псковские коммунисты тоже будут участвовать в губернаторских выборах - тут так и напрашивается: «ну, конечно», «разумеется». Но не всё так однозначно. Напомню, что осенью коммунисты  приняли на пленуме решение начать работу по подбору и подготовке кандидатур на выборы губернатора области, но вскоре Петр Алексеенко публично заявил, что псковские коммунисты не будут участвовать в этих выборах - типа, зачем тратить силы и ресурсы, если есть действующий губернатор, которого и президент поддерживает, и у самого персека претензий к работе главы области нет. Но и это было не окончательное решение - после встречи с партийным руководством Петр Алексеенко отыграл назад: будем участвовать, но имя кандидата пока не назовем, надо посоветоваться, ждем предложений с мест. 

- Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке («Иван Васильевич меняет профессию»).

Что касается потенциальных претендентов от КПРФ на губернаторских выборах, то тут уже много лет, после смерти экс-первого секретаря Александра Рогова, принято называть в первую очередь двух - более системного игрока, регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева и более радикального оппозиционера, руководителя фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрия Михайлова. В 2018-м выбор был сделан в пользу Мурылева, он и стал спарринг-партнером Михаила Ведерникова. После выборов много чего было - внутрипартийный конфликт, разборки, обвинения, усиление позиций Михайлова и смещение Мурылева с поста секретаря обкома. Пока мы гадали, рискнут ли коммунисты в этот раз заявить Михайлова, и смогут ли они в этом случае рассчитывать на помощь власти при прохождении муниципального фильтра, последовала неожиданность - Михайлов заявил ПЛН, что участвовать в выборах не будет. Победить кандидата от ЕР в современных условиях нереально, вижу, как работает Михаил Ведерников, и считаю нецелесообразным выходит на выборы, сказал он. Это заявление не осталось незамеченным. Как сообщила «Независимая газета», член президиума ЦК, руководитель юридической службы партии Георгий Камнев (тот самый, который недавно приезжал в Псков с проверкой обкома) - так вот он заявил, что с заявлением Михайлова «в партии будут разбираться». Большой партийный начальник подчеркнул, что в принципе кандидат может сам решать, баллотироваться ему или не стоит, но вот хвалить ЕР «в партии не принято». «Поэтому если такие высказывания были, то это повод для парторганов рассмотреть ситуацию и вынести решение, вплоть до выговора», – подчеркнул Камнев, представляющий в партию условную группу во главе с первым заместителем председателя Юрием Афониным. В общем, как в том анекдоте - в ЦК цыкают.

И всё это - на фоне выхода Аркадия Мурылева из глубокой партийной тени (в субботу он после продолжительной паузы выступил на пленуме обкома) и разговоров о том, что итоги той самой проверки обкома не подведены, продолжение будет - и не исключены организационные выводы. Так что зима у коммунистов обещает быть жаркой - будем наблюдать. 

И последнее. ПЛН завершила прием анкет в рамках большого исследования - ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». Благодарю экспертов, которые откликнулись на наш призыв и высказали свое мнение, заполнили анкеты... Многие голосовали дистанционно электронно, формат ДЭГ мы применили впервые. Как только завершим работу - обязательно опубликуем на ПЛН итоговый рейтинг самых влиятельных. Не пропустите! На этом всё. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами!

Источник: Псковская Лента Новостей
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