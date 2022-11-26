Политика

ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области

ЛДПР ставит задачу быть второй партией в стране по всем выборам, в том числе и по губернаторским во всех регионах. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы понимаем, что у нас есть резервы и возможности стать вторыми, и мы будем добиваться этого. Задача у нас стоит четкая – улучшать показатели, потому что мы будем готовиться к выборам 2026 года, и именно на это мы делаем упор в своей работе», - прокомментировал Сергей Леонов.

По словам депутата, можно рассчитывать на то, что его можно будет увидеть как кандидата в губернаторы Псковской области.