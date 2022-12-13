Политика

«Гонки по вертикали»: Кто тут против губернатора, ЦК цыкает, «У нас Бут - и мы крепчаем». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

Центральные темы выпуска.

- «Силы есть, область люблю». Михаил Ведерников в эфире ПЛН FM объявил о готовности пойти на второй губернаторский срок. Какой будет избирательная кампания 2023 года и кого против действующего главы может выдвинуть псковская оппозиция?

- Обком КПРФ на пороге перемен. Чего ждать псковским коммунистам Петру Алексеенко и Дмитрию Михайлову от федерального партийного руководства, а именно - от первого заместителя Геннадия Зюганова Юрия Афонина и компании.

- Праздник на улице жириновцев. В Москве прошел слет ЛДПР, в партию приняли обмененного у американцев Виктора Бута, а псковские делегаты встретились с новым лидером «либерал-демократов» Леонидом Слуцким. Есть ли тут повод для оптимизма?

С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.