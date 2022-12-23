Политика

Оксана Филиппова отдала свой голос на выборах главы Пушкиногорского района

Директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова проголосовала на досрочных выборах главы Пушкиногорского района сегодня, 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали сегодня, 24 декабря, голосование будет идти два дня и завершится 25 декабря. Сегодня проголосовать можно будет до 20.00.

Смотрите также Стартовали досрочные выборы главы Пушкиногорского района

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

Смотрите также Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий

Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: