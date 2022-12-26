Игорь Сопов поставил оценку работе облизбиркома в 2022 году

Работу Избирательной комиссии Псковской области в 2022 году оценил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».
Он обратил внимание, что подготовка к муниципальным кампаниям 2022 года проводилась тщательным образом.
«Особенно обращали внимание на кампании в Пскове и Великих Луках. Для нас эти кампании сложные, мы прекрасно понимали, что должны быть к этому готовы. В каждый состав ТИК ввели еще одну штатную единицу – это помощники представителей территориально-экспертной комиссии. Это дало свои результаты. Проблем не возникало, эти кампании прошли хорошо. Явка была невысокая, но надо понимать, что за нее отвечают участники мероприятия, а не Избирательная комиссия. Всё, что зависело от нас – информирование, разнесение приглашений – было сделано», - заключил он.