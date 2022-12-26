Политика

Игорь Сопов поставил оценку работе облизбиркома в 2022 году

Работу Избирательной комиссии Псковской области в 2022 году оценил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

«Работа проведена на оценку "хорошо", не отлично. Есть пробелы, мы знаем, где есть недоработка. Они нам видны, мы сразу получаем обратную информацию, их надо решить, чтобы сказать через год или два ,что работа выполнена на "отлично"», - сказал он.

Он обратил внимание, что подготовка к муниципальным кампаниям 2022 года проводилась тщательным образом.

«Особенно обращали внимание на кампании в Пскове и Великих Луках. Для нас эти кампании сложные, мы прекрасно понимали, что должны быть к этому готовы. В каждый состав ТИК ввели еще одну штатную единицу – это помощники представителей территориально-экспертной комиссии. Это дало свои результаты. Проблем не возникало, эти кампании прошли хорошо. Явка была невысокая, но надо понимать, что за нее отвечают участники мероприятия, а не Избирательная комиссия. Всё, что зависело от нас – информирование, разнесение приглашений – было сделано», - заключил он.