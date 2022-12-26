«Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023. ВИДЕО

Офисы регионального отделения Социального фонда будут работать в каждом районе Псковской области

«Псковэнергосбыт»: В новогодние каникулы потребителям будет доступен «электронный офис»

«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023