Политика

Оксана Филиппова лидирует на досрочных выборах главы Пушкиногорского района

Директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова (кандидат от «Единой России») лидирует на досрочных выборах главы Пушкиногорского района, которые прошли 24-25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

По предварительным итогам, после обработки всех протоколов комиссий, кандидатуру Оксаны Филипповой («Единая Россия») поддержали 2164 избирателя (88,76%), Александра Коваленко (ЛДПР) - 104 (4,27%), Андрея Маковского («Новые люди») - 72 (2,95%), Игоря Романова («Партия роста») - 58 (2,38%).

Напомним, назначение досрочных выборов было связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

Оксана Филиппова родилась 7 августа 1973 года в поселке Пушкинские Горы. В 1990 году окончила Пушкиногорскую среднюю общеобразовательную школу имени А.С. Пушкина с серебряной медалью и поступила на филологический факультет Псковского ордена «Знак Почета» Государственного педагогического института имени С.М. Кирова (ныне – Псков ГУ), который окончила в 1996 году, получив квалификацию «учитель русского языка и литературы средней школы».

Ее трудовая деятельность началась 1 сентября 1993 года в Рубиловской неполной средней школе Пушкиногорского района. 1 августа 2001 года была переведена на должность директора Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина, которую занимает и по настоящее время.

В период с марта по октябрь 2009 года была заместителем главы Пушкиногорского района по социальным вопросам.

Имеет высшую квалификационную категорию по должностям «учитель» и «директор». В 2012-2013 годах прошла профессиональную переподготовку в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования по программе «Менеджер образования», в 2013 году – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Управление в сфере образования».

В 2010 году Оксане Филипповой присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Имеет медаль «За мужество и ратный труд».

В 2010 году была избрана депутатом Собрания депутатов городского поселения «Пушкиногорье». С 2017 года - депутат Собрания депутатов Пушкиногорского района.

Замужем. Воспитывает дочь.